Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Στέφανος, ο οποίος επέζησε από πυρκαγιά το 2016 χάρη στην επέμβαση πυροσβέστη, θα παρελάσει ως σημαιοφόρος στη Γιάννουλη.

Το αγόρι φοιτά στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο της περιοχής και θα συνοδεύεται από τη μητέρα του κατά την εορταστική εκδήλωση.

Η μητέρα του γνωστοποίησε το γεγονός εκφράζοντας τη χαρά της για αυτή τη συμβολική στιγμή στη ζωή του γιου της.

Η οικογένεια διατηρεί μέχρι σήμερα επαφή με τον πυροσβέστη που έσωσε τη ζωή του παιδιού πριν από δέκα χρόνια.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή αναμένεται να σηματοδοτήσει τον φετινό εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου στη Γιάννουλη της Λάρισας. Ο Στέφανος, το παιδί που πριν από δέκα χρόνια κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του σε μια καταστροφική πυρκαγιά και σώθηκε χάρη στην επέμβαση ενός πυροσβέστη, ετοιμάζεται να παρελάσει ως σημαιοφόρος, κρατώντας με περηφάνια την ελληνική σημαία.

Πρόκειται για το αγόρι που το 2016 είχε συγκινήσει ολόκληρη την Ελλάδα, όταν η περιπέτεια της υγείας του και η δύσκολη μάχη που έδωσε για να κρατηθεί στη ζωή έγιναν γνωστές στο πανελλήνιο. Σήμερα, πλέον στην εφηβεία, ο Στέφανος ετοιμάζεται να ζήσει μια ξεχωριστή και συμβολική στιγμή. Στο πλευρό του θα βρίσκεται η μητέρα του, η οποία δεν έπαψε στιγμή να αγωνίζεται για την υγεία και την ευημερία του.

Advertisement

Advertisement

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η ίδια η μητέρα του μέσα από ένα συγκινητικό μήνυμα, το οποίο δημοσιεύτηκε στην τοπική ιστοσελίδα onlarissa.gr. «Καλησπέρα σας, είμαι η μαμά του μικρού Στέφανου που η κ. Παύλου δημοσίευσε την ανάρτησή μου για το ευχαριστώ στον πυροσβέστη που τον έσωσε. Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα ευχάριστο γεγονός που αφορά τον Στέφανο και πιστεύω θα χαρείτε κι εσείς. Ο Στέφανος πηγαίνει στο Ειδικό δημοτικό Γιάννουλης και τώρα στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου που θα γίνει στη Γιάννουλη θα είναι σημαιοφόρος και θα τον συνοδεύσω εγώ», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η πυρκαγιά που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή

Για να γίνει αντιληπτή η σημασία αυτής της στιγμής, πρέπει να γυρίσουμε πίσω, στις 23 Νοεμβρίου 2016, όταν μια πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα του πέμπτου ορόφου, στην οδό Μανδηλαρά, στο κέντρο της Λάρισας. Εκείνη την περίοδο, η οικογένεια του Στέφανου αντιμετώπιζε εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες, καθώς είχε στερηθεί ακόμη και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Για τον φωτισμό του σπιτιού χρησιμοποιούσαν ένα αναμμένο κερί, το οποίο έγινε η αιτία να ξεσπάσει η φωτιά που έθεσε σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του παιδιού.

Ο Στέφανος ήταν τότε περίπου τεσσάρων ετών και βρισκόταν δεμένος στο καροτσάκι του, όταν οι φλόγες άρχισαν να εξαπλώνονται και να τον περικυκλώνουν. Μέσα σε αυτές τις δραματικές συνθήκες, ο πυροσβέστης Ηλίας Αρβυθάς μπήκε στο φλεγόμενο δωμάτιο, κατάφερε να απελευθερώσει το παιδί και το έβγαλε από το διαμέρισμα κρατώντας το στην αγκαλιά του.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης, ο πυροσβέστης υπέστη ελαφρύ έγκαυμα, ενώ ο μικρός Στέφανος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα. Οι επόμενες ημέρες ήταν ιδιαίτερα κρίσιμες για την υγεία του παιδιού. Ο Στέφανος νοσηλεύτηκε στην εντατική του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου οι γιατροί κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά τραύματά του και να τον βοηθήσουν να ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Η περιπέτειά του, ωστόσο, δεν τελείωσε με την έξοδό του από το νοσοκομείο. Τα επόμενα χρόνια χρειάστηκε να υποβληθεί σε επανειλημμένες επεμβάσεις αποκατάστασης, ενώ παράλληλα είχε ανάγκη από συστηματική θεραπευτική υποστήριξη.

Σε όλη αυτή τη δύσκολη πορεία, η μητέρα του στάθηκε αδιάκοπα δίπλα του. Με δύναμη και επιμονή, τον στήριξε σε κάθε στάδιο της αποκατάστασής του, προσπαθώντας ταυτόχρονα να διαχειριστεί τις σοβαρές οικονομικές δυσκολίες που εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει η οικογένεια.

Advertisement

Η οικογένεια εξακολουθεί να διατηρεί επαφή με τον πυροσβέστη. Τον περασμένο Μάιο, σχεδόν δέκα χρόνια μετά το τραγικό περιστατικό, η μητέρα του παιδιού είχε συγκινήσει ξανά την τοπική κοινωνία της Λάρισας, δημοσιεύοντας ένα μήνυμα γεμάτο ευγνωμοσύνη προς τον Ηλία Αρβυθά.

Με λόγια που αποτύπωναν το μέγεθος της ευγνωμοσύνης της, είχε γράψει χαρακτηριστικά: «Σε αυτόν τον άνθρωπο, οφείλω τη ζωή του γιου μου».

Τώρα, δέκα χρόνια μετά την περιπέτεια που συγκλόνισε το πανελλήνιο, το παιδί ετοιμάζεται να σταθεί στην πρώτη γραμμή της μαθητικής παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου στη Γιάννουλη, ως σημαιοφόρος του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου όπου φοιτά.

Advertisement

Μια στιγμή γεμάτη συμβολισμό, συγκίνηση και ελπίδα, που σηματοδοτεί μια νέα σελίδα στην πορεία του και αποτελεί μια ξεχωριστή δικαίωση για τη μητέρα του, η οποία δεν σταμάτησε ποτέ να βρίσκεται στο πλευρό του.