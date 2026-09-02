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Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο Λασίθι της Κρήτης, με ένα 3χρονο αγοράκι να τραυματίζεται μετά από πτώση από το μπαλκόνι του σπιτιού του. Το παιδί μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση, το πρωί της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, στο ΠΑΓΝΗ.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Σύμφωνα, ωστόσο, με τα μέχρι τώρα στοιχεία, φαίνεται πως το παιδί ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του και έπεσε από το μπαλκόνι της κατοικίας τους στην περιοχή Λενικά, στον Δήμο Αγίου Νικολάου Λασιθίου.

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Αρχικά, το αγοράκι διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία. Οι γιατροί διαπίστωσαν τη σοβαρότητα των τραυμάτων του και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ Ηρακλείου για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης του 3χρονου παραμένουν υπό διερεύνηση.

Με πληροφορίες από cretalive.gr