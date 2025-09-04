Παράνομο λογισμικό με το οποίο πείραζαν το ηλεκτρονικό σύστημα εισροών εκροών πετρελαίου κλέβοντας στην αντλία τους πελάτες τους καθώς έβαζαν λιγότερο καύσιμο από αυτή που αναγραφόταν, δρούσε το κύκλωμα λαθρεμπορίου καυσίμων που εξάθρωσε το «ελληνικό FBI».

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΟΑΕ) μετά από ευρείας κλίμακας επιχείρηση σε πρατήρια υγρών καυσίμων σε ολόκληρη τη χώρα διαπίστωσε ότι το κύκλωμα χρησιμοποιούσε και διαλύτες που έφερνε στη Θεσσαλονίκη από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Αλβανία και την Πολωνία για να νοθεύει τα καύσιμα.

Κεντρικό ρόλο φέρεται να διαδραματίζει αποθήκη στη Σίνδο, όπου γινόταν η νοθεία και στη συνέχεια με φορτηγά διακινούνταν σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 22 συλλήψεις, 13 στην Αττική, τρεις στη Θεσσαλονίκη, δυο στα Τρίκαλα, δυο στην Ηγουμενίτσα, μια στη Σπάρτη μια στον Βόλο.

Τα συγκεκριμένα πρατήρια και αποθήκες είχαν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών και παρακολουθούνταν. Έτσι μόλις διαπιστώθηκε η παράνομη δραστηριότητα ξεκίνησε η επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Αποκαλύψεις για τη δράση τους

Στοιχεία για το πώς λειτουργούσε η διεθνική εγκληματική οργάνωση παρουσιάστηκαν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η οργάνωση εξαρθρώθηκε με απολογισμό 22 συλληφθέντες, ενώ άλλοι οκτώ αναζητούνται. Ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης, τόνισε ότι πρόκειται για μια υπόθεση με διεθνικές διασυνδέσεις που επηρεάζει άμεσα την οικονομία αλλά και τους καταναλωτές.

Ειδικότερα, η οργάνωση λειτουργούσε με δυο υποομάδες. Η μία εισήγαγε χημικούς διαλύτες για να νοθεύει τα καύσιμα, ενώ η άλλη διενεργούσε εικονικές εξαγωγές αποφεύγοντας φόρους και δασμούς.

Κέρδη εκατομμυρίων ευρώ

Σύμφωνα με τον υποστράτηγο, χρησιμοποιούν χρησιμοποιούσαν παράνομα λογισμικά για να προκαλούν ελλειμματικές παραδόσεις στους πελάτες τους οδηγούς, ενώ τα κέρδη τους μόνο για φέτος ξεπερνούσαν τα 3 εκατομμύρια ευρώ, με ζημία για το Δημόσιο πάνω από 1,5 εκατομμύριο.

Συνελήφθησαν συνολικά 22 άτομα σε όλη τη χώρα, μεταξύ αυτών ο αρχηγός αλλά και οι διευθύνοντες των υποομάδων, ενώ κατασχέθηκαν καύσιμα, οχήματα, λογισμικά έγγραφα και μεγάλα χρηματικά ποσά.

Η Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμος Β, Κωνσταντία Δημογλίδου, επισήμανε ότι η επιχείρηση έγινε σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και άλλες υπηρεσίες, ενώ σφραγίστηκαν οκτώ πρατήρια σε Αττική, Τρίκαλα, Ήπειρο και Λακωνία.

Τόνισε επίσης ότι αποκάλυψη της οργάνωσης αποτελεί σημαντικό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα και προστατεύει τους καταναλωτές. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκανε δήλωση και συνεχάρη τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.