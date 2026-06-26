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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 08:00 το πρωί της Παρασκευής 26 Ιουνίου στα Λεχαινά, στον δρόμο που οδηγεί προς τους Αγίους Θεοδώρους, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων και την ολοκληρωτική καταστροφή δύο αποθηκών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός ενός φορτηγού, στο οποίο επέβαινε και ο ανήλικος γιος του, φέρεται να τσιμπήθηκε από έντομο, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος. Το φορτηγό εξετράπη της πορείας του, βγήκε εκτός δρόμου και κατέληξε μέσα σε παρακείμενα οικόπεδα.

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Κατά τη διάρκεια της ανεξέλεγκτης πορείας του, το όχημα παρέσυρε μάντρες και κατέστρεψε ολοσχερώς δύο κτίσματα – αποθήκες που βρίσκονταν στο σημείο. Από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε πρόσκρουση σε γειτονικές κατοικίες. Οι κάτοικοι της περιοχής, ακούγοντας τον δυνατό θόρυβο της σύγκρουσης, βγήκαν έντρομοι από τα σπίτια τους για να δουν τι είχε συμβεί.

Όπως αναφέρει το ilialive.gr, ο ανήλικος γιος του οδηγού κατάφερε να εξέλθει μόνος του από το φορτηγό, ενώ ο οδηγός εγκλωβίστηκε στην καμπίνα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεχαινών, υπό τον διοικητή Αντιπύραρχο Θεόδωρο Λεβέντη, οι οποίες χρησιμοποίησαν διασωστικό εξοπλισμό για τον απεγκλωβισμό του τραυματία.

Αμέσως μετά τον απεγκλωβισμό, ο οδηγός παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο ανήλικος, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.