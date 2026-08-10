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Δυσχέρεια παρουσιάζει το μεσημέρι της Δευτέρας, 10 Αυγούστου, η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Μεσογείων, λόγω τροχαίου που σημειώθηκε στην περιοχή του Χολαργού, στο ρεύμα προς Αγία Παρασκευή.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Μεσογείων διεξάγεται με δυσκολία στο ύψος του αριθμού 232, εξαιτίας του τροχαίου ατυχήματος.

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Οι οδηγοί που κινούνται στο σημείο θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς εξαιτίας της σύγκρουσης καταγράφονται προβλήματα στη ροή των οχημάτων προς την Αγία Παρασκευή.