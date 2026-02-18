Με ιδιαίτερη προσοχή οφείλουν να κινούνται οι οδηγοί επί της λεωφόρου Συγγρού, λόγω τρύπας που σχηματίστηκε στη μεσαία λωρίδα.

Η καθίζηση του δρόμου έγινε το πρωί της Τετάρτης (18.02.2026) στη μεσαία λωρίδα λίγο μετά τον Νέο Κόσμο, στο ύψος της οδού Χαροκόπου, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Ποσειδώνος, λόγω θραύσης αγωγού ύδρευσης.

Το πρόβλημα φαίνεται πως προκλήθηκε μετά από βλάβη σε αγωγό νερού καθώς από την τρύπα βγαίνει ασταμάτητα νερό.

Στο σημείο σπεύδουν οι αρμόδιες αρχές αλλά και συνεργεία του δήμου ώστε να τοποθετηθούν ειδικές σημάνσεις και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση του προβλήματος.