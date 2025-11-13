Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ στο Κορωπί ο οποίος πήρε μέρος σε ένα challenge.

«Με ένα θαύμα θα σωθεί είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση», είπε στον ΣΚΑΙ για τον 22χρονο που κατάπιε το μπέργκερ ολόκληρο, ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

«Πώς είναι δυνατόν νέο άτομο να υποβάλλει τον εαυτό του να δεχτεί ένα μπέργκερ αμάσητο;», διερωτήθηκε ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Μάλιστα συμπλήρωσε ότι: «Και πρώτες βοήθειες να ήξεραν οι ανθρωποι χρειάζεται παρέμβαση γιατρού γιατί ο εγκέφαλος όταν μένει χωρίς οξυγόνο προκαλούνται ανεπανόρθωτες βλάβες. Η τραχεία φράζει και δεν μπορεί αυτό το πράγμα να απορροφηθεί από τον οργανισμό. Ο εγκέφαλος έπαθε υποξία».

Από την οικογένεια του 22χρονου διαψεύδεται ότι πήρε μέρος σε challenge. Πάντως σύμφωνα με μαρτυρίες, ο νεαρός είχε πάει μαζί με την παρέα του να φάνε έξω και φέρεται να προσπάθησε να φάει το μπέργκερ ολόκληρο όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Μιλώντας στο Ertnews, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντίνα Δημογλίδου είπε ότι θα αναζητηθούν βίντεο από το κατάστημα προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε από κάποιον προτροπή στο νεαρό για να προχωρήσει σε αυτό το επικίνδυνο challenge.