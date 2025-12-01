Νέες αποκαλύψεις για το τροχαίο στη Λούτσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας καθώς τα πρώτα ευρήματα των αιματολογικών εξετάσεων δείχνουν υψηλή κατανάλωση αλκοόλ από τον 29χρονο που προκάλεσε το δυστύχημα, ενώ αναμένονται τα τοξικολογικά για να διαπιστωθεί ενδεχόμενη χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Οι ενδείξεις δείχνουν αρκετά μεγάλη κατανάλωσης αλκοόλ από τον 29χρονο οδηγό. Παράλληλα αναμένονται και τα υπόλοιπα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχε κάνει και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Ο 29χρνος είχε προκαλέσει και πάλι τροχαίο πριν 5 χρόνια είχε διαπιστωθεί ότι ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Σημειώνεται ότι στο αλκοτέστ αναπνοής που του έγινε μετά το τροχαίο στη Λούτσα είχε βγει αρνητικό.