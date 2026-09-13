Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου γύρω από την γέφυρα Λυκόβρυσης όπου εντοπίστηκε ένας άνδρας κάτω από το όχημά του έχοντας τραύμα από όπλο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το τραύμα ήταν στο κεφάλι και ο άνδρας όταν εντοπίστηκε κρατούσε όπλο. Στο σημείο σπεύδουν οι αρχές ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για την κατάσταση ή την ταυτότητα του άνδρα.
Το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας δεν έχει αποκλειστεί ωστόσο, πιθανότερο θεωρείται αυτό της αυτοχειρίας.
Με πληροφορίες από dikastiko.gr