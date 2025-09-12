Έντονη ήταν η αντίδραση της Μάγδας Φύσσα για την αποφυλάκιση του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή», Νίκου Μιχαλολιάκου. Η αποφυλάκιση του έρχεται λίγες μόλις ημέρες, πριν από την επέτειο της δολοφονίας του γιου της, Παύλου.

Η Μάγδα Φύσσα μιλώντας στον ΣΚΑΪ, δήλωσε: «Μάλιστα. Ξέρεις πόσα μου έρχονται στο μυαλό μου, δεν μπορώ να τα ξεστομίσω; Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Αυτή, αυτή, που υποτίθεται ότι παλεύει για το δίκαιο. Αυτό το πράγμα. Οι φασίστες έξω, οι αλληλέγγυοι μέσα. Οι δολοφόνοι έξω και οι αλληλέγγυοι μέσα. Τι άλλο να πω; Δεν… δεν… είμαι πάρα πολύ οργισμένη».

