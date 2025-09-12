Εκτός φυλακής θα βρίσκεται πλέον ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος, έπειτα από απόφαση του δικαστικού συμβουλίου πλημμελειοδικών Λαμίας για αποφυλάκισή του.

Το Συμβούλιο Εφετών με βούλευμα του έκανε δεκτό το νέο αίτημα που υπέβαλε ο Ν.Μιχαλολιάκος, επικαλούμενος λόγους υγείας. Διέταξε την αποφυλάκισή του και τον κατ’ οίκον περιορισμό του, ενώ επίσης τού επέβαλε και περιοριστικούς όρους.

Ο πρωτόδικα καταδικασμένος σε ποινή κάθειρξης 13 ετών και 6 μηνών για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης θα εκτίσει πλέον το υπόλοιπο της ποινής του σε κατ’ οίκον περιορισμό. Ειδικότερα, θα δίνει το «παρών» στο οικείο αστυνομικό τμήμα κάθε μήνα για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η αποφυλάκισή του έρχεται ένα χρόνο ύστερα από την επιστροφή τους στις φυλακές, μετά την αναίρεση της πρώτης απόφασης του βουλεύματος που είχε εκδοθεί προκειμένου να αποφυλακιστεί.