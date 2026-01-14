Μια 45χρονη γυναίκα με καταγωγή από τη Γεωργία συνελήφθη στην Αττική, κατηγορούμενη ότι παρίστανε την οικιακή βοηθό και προχωρούσε σε διακεκριμένες κλοπές, στοχεύοντας κυρίως άτομα με σοβαρές κινητικές ή νοητικές αναπηρίες, εκμεταλλευόμενη την αδυναμία τους να αντιδράσουν ή να την καταγγείλουν.

Η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου, έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, βάζοντας τέλος στη δράση της. Σήμερα οι Αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία και τη φωτογραφία της για χρονικό διάστημα ενός μήνα, εκτιμώντας ότι τα θύματά της είναι περισσότερα από όσα έχουν μέχρι στιγμής εντοπιστεί.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η 45χρονη δρούσε τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2024, ακολουθώντας συγκεκριμένο modus operandi. Εντόπιζε αγγελίες για οικιακή βοήθεια που είχαν αναρτήσει άτομα με αναπηρία ή υπερήλικες και επικοινωνούσε μαζί τους τηλεφωνικά, χρησιμοποιώντας συνδέσεις στο όνομα ανύπαρκτων αλλοδαπών. Στα ραντεβού εμφανιζόταν με πλαστή βεβαίωση νόμιμης διαμονής που έφερε τη φωτογραφία της, καταφέρνοντας να πείσει τα θύματα να την προσλάβουν.

Την πρώτη ή τη δεύτερη ημέρα εργασίας αφαιρούσε χρήματα, κοσμήματα, τιμαλφή αλλά και προσωπικά έγγραφα, όπως διαβατήρια, και στη συνέχεια εξαφανιζόταν, διακόπτοντας κάθε επικοινωνία. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι επέλεγε σχεδόν αποκλειστικά θύματα με βαριές αναπηρίες, γνωρίζοντας ότι δύσκολα θα μπορούσαν να την αντιληφθούν ή να αντιδράσουν.

Κατά τις έρευνες στο σπίτι όπου διέμενε και στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πλήθος ρολογιών, δαχτυλιδιών και κοσμημάτων, κάρτες και δελτία μεταφοράς χρημάτων, μικροποσότητα πιθανής κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (0,3 γραμμάρια), πλαστή βεβαίωση μόνιμης διαμονής και κινητά τηλέφωνα.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί τέσσερις περιπτώσεις κλοπών, με το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τις 23.050 ευρώ, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την εμπλοκή της και σε άλλες υποθέσεις. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος της εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις για κλοπές και πλαστογραφία, με συνολική ποινή φυλάκισης 3 ετών και 8 μηνών, ενώ στο παρελθόν της είχαν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι.

Η 45χρονη οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, με τις αστυνομικές αρχές να συνεχίζουν το προανακριτικό έργο προκειμένου να αποκαλυφθεί πλήρως το εύρος της εγκληματικής της δραστηριότητας.