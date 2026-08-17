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Η Μαρία Βοσκοπούλου γιόρτασε τα 25α γενέθλιά της σε ένα οικογενειακό και φιλικό πάρτι, έχοντας στο πλευρό της τη μητέρα της, Άντζελα Γκερέκου. Η ηθοποιός μοιράστηκε την Κυριακή 16 Αυγούστου στιγμιότυπα από τη γιορτή μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η Μαρία είχε τα γενέθλιά της στις 15 Αυγούστου, ανήμερα της ονομαστικής της γιορτής. Η ίδια ημέρα ήταν ιδιαίτερη και για την οικογένεια, καθώς γενέθλια είχε και ο αδερφός της Άντζελας Γκερέκου, Αλέξανδρος. Οι εορτασμοί πραγματοποιήθηκαν με την παρουσία στενών φίλων και συγγενών.

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Η Άντζελα Γκερέκου έγραψε στην ανάρτηση της: «Χθεσινή μέρα γιορτινή! Οπως κάθε χρόνο γιορτάσαμε δίπλα γενέθλια της Μαρίας μας και του αγαπημένου μου αδερφού Αλέξανδρου, με αγαπημένους φίλους και οικογένεια! Να σας χαιρόμαστε! Σας αγαπάμε πολύ!!!!».

Μάλιστα, η Άντζελα Γκερέκου δημοσίευσε μία ακόμη φωτογραφία με τον αείμνηστο Τόλη Βοσκόπουλο και την κόρη τους σε μικρή ηλικία γράφοντας: «Γεννήθηκες την μέρα της Παναγίας και η ζωή μας γέμισε με ευλογία! Κάθε καλοκαίρι στην Κέρκυρα ζούσαμε τις πιο ανέμελες και χαρούμενες στιγμές. Λατρεύαμε τα καλοκαίρια. Χιλιόχρονη αγαπημένη μας Μαρία! Η ζωή σου να είναι γεμάτη καλοκαίρια και αγάπη. Παιδί της Παναγίας σε έλεγε ο μπαμπάς σου, γιατί η Παναγία σε προστάτεψε από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκες. Να σου φωτίζει πάντα τον δρόμο και σε όλα τα παιδιά του κόσμου. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους που γιορτάζουν σήμερα».