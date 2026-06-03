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Η Μαρίνα Σάττι και η τραγουδίστρια με καταγωγή από την Παλαιστίνη και την Ιορδανία, Zeyne, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα νέο μουσικό εγχείρημα με τίτλο «A’Ti», το οποίο κυκλοφορεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου τα μεσάνυχτα. Το τραγούδι θα είναι διαθέσιμο από τις 00:00 και θα περιλαμβάνει στίχους τόσο στα ελληνικά όσο και στα αραβικά, όπως αποκαλύπτεται μέσα από το teaser του βίντεο κλιπ που δημοσίευσαν οι δύο καλλιτέχνιδες στο Instagram.

Η συγκεκριμένη συνεργασία φέρνει κοντά δύο φωνές της Ανατολικής Μεσογείου σε μια περίοδο όπου η μουσική λειτουργεί ως γέφυρα πολιτισμικού διαλόγου, πέρα από σύνορα και γεωπολιτικές εντάσεις.

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Δύο καλλιτέχνιδες, κοινή μουσική ταυτότητα

Η σύμπραξη των δύο δεν θεωρείται τυχαία, καθώς Μαρίνα Σάττι και Zeyne μοιράζονται μια κοινή καλλιτεχνική φιλοσοφία, που συνδυάζει παραδοσιακά μουσικά στοιχεία με σύγχρονα είδη όπως η ποπ, η R&B και η ηλεκτρονική μουσική.

Η Μαρίνα Σάττι, γεννημένη στην Αθήνα από πατέρα Σουδανικής καταγωγής και μεγαλωμένη στην Κρήτη, έχει ενσωματώσει τη διαπολιτισμική της ταυτότητα στο επίκεντρο της μουσικής της πορείας.

Από την άλλη, η Zeyne (Zein Sajdi), μεγάλωσε στο Αμμάν της Ιορδανίας, προερχόμενη από οικογένεια με ρίζες στη Νάμπλους της Παλαιστίνης. Στη δουλειά της αντλεί έμπνευση από τη νοσταλγία, την ταυτότητα και τον πόνο μιας περιοχής που βιώνει διαρκείς συγκρούσεις.

Η Zeyne και η μουσική της διαδρομή

Η 28χρονη καλλιτέχνιδα δεν αποτελεί απλώς μια ανερχόμενη παρουσία στη μουσική σκηνή της Μέσης Ανατολής. Ξεκίνησε να μαθαίνει πιάνο από τα 6 της χρόνια, ενώ από την ηλικία των 5 ετών χόρευε νταμπκέ, τον παραδοσιακό παλαιστινιακό χορό. Η μητέρα της είχε ηγηθεί ομάδας νταμπκέ για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά για το πώς ο πόλεμος στη Γάζα επηρέασε τη δημιουργικότητά της, καθώς για σχεδόν οκτώ μήνες δεν μπορούσε να συνθέσει ούτε μία νότα. Τελικά επανήλθε μέσα από το viral τραγούδι «Asli Ana», ένα κομμάτι αφιερωμένο στην παλαιστινιακή ταυτότητα, το οποίο ξεπέρασε τις 500.000 προβολές στο YouTube μέσα σε τρεις ημέρες.

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Τον Νοέμβριο του 2025 κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο «Awda» («Επιστροφή»), ένα concept album που πραγματεύεται την απώλεια, την πίστη και την επανασύνδεση με την ταυτότητα.

Η Σάττι, η Eurovision και η δημόσια στάση

Η στάση της Μαρίνας Σάττι απέναντι στο παλαιστινιακό ζήτημα δεν είναι νέα. Κατά τη συμμετοχή της στη Eurovision 2024 στο Μάλμε, είχε εκφράσει δημόσια τη στήριξή της στην Παλαιστίνη.

Συγκεκριμένα, είχε αναρτήσει στο Instagram πέντε emoji με καρπούζια, σύμβολο που συνδέεται με την Παλαιστίνη λόγω των χρωμάτων του που παραπέμπουν στη σημαία της. Παράλληλα, είχε εμφανιστεί στα παρασκήνια του διαγωνισμού φορώντας ρούχα του παλαιστινιακού brand «Trashy Clothing».

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Οι κινήσεις αυτές είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις εκείνη την περίοδο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είχε αφήσει αιχμές, ωστόσο η Σάττι είχε λάβει και σημαντική υποστήριξη από μέρος του κοινού, παρά το γεγονός ότι κατέκτησε την 11η θέση με το τραγούδι «Zari», αναζωπυρώνοντας παράλληλα το ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού για τη Eurovision.