Ενδεικτικές της καταστροφής που προκλήθηκαν είναι οι εικόνες από τη Μαρίνα Ζέας, όπου τα ξημερώματα της Πέμπτης (13/11) τέσσερα σκάφη που βρίσκονταν στην Ακτή Θεμιστοκλέους τυλίχθηκαν στις φλόγες και κάηκαν ολοσχερώς, προτού βυθιστούν στη θάλασσα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, εκδηλώθηκε φωτιά σε ξύλινο ιστιοφόρο που εκτελούσε τουριστικά δρομολόγια από και προς την Αίγινα.

Το σκάφος ήταν δεμένο στη μαρίνα, ωστόσο οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα σε τρία διπλανά πολυτελή γιοτ, καταστρέφοντάς τα ολοκληρωτικά.

Στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, καθώς και πλωτά μέσα της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού, ενώ η φωτιά παρέμενε ανεξέλεγκτη για αρκετές ώρες. Η επιχείρηση κατάσβεσης διήρκησε πάνω από 5,5 ώρες, καθώς οι ισχυροί καπνοί και οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες καθιστούσαν το έργο των δυνάμεων δύσκολο.

Τελικά, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, και τα τέσσερα σκάφη βυθίστηκαν, έχοντας πρώτα καταστραφεί ολοσχερώς από τη φωτιά. Ευτυχώς, δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός, καθώς το Λιμενικό απέκλεισε άμεσα την περιοχή, αποτρέποντας περαιτέρω κινδύνους.

Παράλληλα, συνεργεία τοποθέτησαν ειδικό πλέγμα περιμετρικά στο σημείο όπου έχουν βυθιστεί τα τέσσερα σκάφη προκειμένου να περιοριστεί η θαλάσσια ρύπανση από τα καύσιμα και τα υλικά που έχουν βυθιστεί.

Η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ τα στελέχη του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.