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Στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα αργά» φιλοξενήθηκε ο Μάριος Φραγκούλης, παραχωρώντας μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στην Αθηναΐδα Νέγκα.

Μεταξύ άλλων, ο καταξιωμένος ερμηνευτής αναφέρθηκε στο bullying που βίωσε στην Αγγλία, όταν συμμετείχε στην πρώτη του οντισιόν.

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«Ήμουν στο Λονδίνο, μόλις είχα τελειώσει τη δραματική σχολή και είχα πάρει μια υποτροφία “Μαρία Κάλλας”. Δεν είχα ατζέντη, πήγα μόνος μου σε οντισιόν. Πήρα ένα νούμερο και περίμενα τη σειρά μου. Είχα μόλις ολοκληρώσει τη δραματική σχολή και τότε ξεκινούσα τις οπερατικές μου σπουδές», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια εξήγησε πως δεν επιθυμούσε να επιστρέψει στην Ελλάδα για διακοπές, αλλά να παραμείνει στο Λονδίνο προκειμένου να εργαστεί. «Δεν ήθελα να έρθω στην Ελλάδα να κάνω διακοπές. Ήθελα να μείνω στο Λονδίνο και να δουλέψω. Είχα τη φιλοδοξία να εργαστώ. Είχα την υποτροφία και τη στήριξη των γονιών μου», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Μάριος Φραγκούλης αποκάλυψε ακόμη ότι έγινε στόχος υποτιμητικών σχολίων από άλλους καλλιτέχνες. «Δέχθηκα bullying από άλλους καλλιτέχνες. Έλεγαν ότι έπρεπε να πουλάω σουβλάκια στη γωνία και όχι να έχω τον πρωταγωνιστικό ρόλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.