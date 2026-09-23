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Ο δράστης επιτέθηκε αρχικά σε μια νεαρή γυναίκα σε χώρο στάθμευσης, προκαλώντας της σοβαρούς τραυματισμούς στο κεφάλι.

Μία ώρα αργότερα, ο 22χρονος ακινητοποίησε μια 55χρονη γυναίκα, την τραυμάτισε και αφαίρεσε το αυτοκίνητό της.

Ο πατέρας του δράστη ενημέρωσε τις αρχές για τις πράξεις του γιου του, οδηγώντας τους αστυνομικούς στη σύλληψή του.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του.

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Επιθέσεις και ληστεία από έναν 22χρονο πρωταθλητή του kick box κατήγγειλαν δύο γυναίκες στο Μαρούσι, με την ασυνομία να τον συλαμβάνει.

Όπως ανέφερε το Mega, οι δύο επιθέσεις σημειώθηκαν με διαφορά περίπου μίας ώρας. Ο 22χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε μια νεαρή γυναίκα στις έξι το απόγευμα και μία ώρα μετά σε μια 55χρονη, από την οποία μάλιστα φέρεται να άρπαξε και το αυτοκίνητο της.

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Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε όταν η νεαρή γυναίκα έφευγε από την εταιρεία όπου εργάζεται και κατευθυνόταν προς το υπόγειο πάρκινγκ. Όπως είπε, ο 22χρονος την ακολούθησε και της επιτέθηκε από πίσω, περνώντας τα χέρια του γύρω από τον λαιμό της. Στη συνέχεια, φέρεται να την έριξε στο έδαφος και να χτύπησε επανειλημμένα το κεφάλι της στο μαρμάρινο δάπεδο, με συνέπεια να χάσει τις αισθήσεις της.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες. Μιλώντας στο Mega είπε: «Δεν θυμάμαι πολλά πράγματα από εκείνη την ημέρα. Μου επιτέθηκε ένας άγνωστος άνδρας και με χτύπησε στο έδαφος. Περνάω δύσκολες ώρες, έχω κάνει ένα χειρουργείο. Ψυχολογικά και σωματικά είμαι σε άθλια κατάσταση. Θα μου πάρει χρόνο να ηρεμήσω».

Αυτόπτες μάρτυρες προσπάθησαν να ακινητοποιήσουν τον δράστη, όμως εκείνος κατάφερε να ξεφύγει.

Λίγη ώρα αργότερα, ο 22χρονος φέρεται, σύμφωνα με την αστυνομία, να επιτέθηκε σε 55χρονη γυναίκα που κινούνταν με το αυτοκίνητό της σε απομονωμένο σημείο στο Πολύδροσο Αμαρουσίου. Άνοιξε την πόρτα του οδηγού, την τράβηξε έξω από το όχημα και τη χτύπησε ενώ στη συνέχεια πήρε το αυτοκίνητο και έφυγε από το σημείο.

Από την επίθεση τραυματίστηκε στον αριστερό αγκώνα και στα δύο γόνατα, ενώ, όπως αναφέρει, συνεχίζει να αισθάνεται πόνο και στη μέση.

Ο 22χρονος φέρεται να εγκατέλειψε το κλεμμένο όχημα στην Αγία Παρασκευή και στη συνέχεια επέστρεψε στην κατοικία του. Την επόμενη ημέρα, ο πατέρας του ενημέρωσε τις Αρχές, υποδεικνύοντας στους αστυνομικούς ότι ο γιος του ήταν το άτομο που είχε επιτεθεί στις δύο γυναίκες.

Αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του 22χρονου και προχώρησαν στη σύλληψή του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.