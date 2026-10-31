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Ο γάμος τους αποτέλεσε ένα σημαντικό κοσμικό γεγονός που ένωσε δύο δημοφιλείς χώρους της εποχής, τον κινηματογράφο και τον αθλητισμό.

Το ζευγάρι βίωσε μια τραγική απώλεια με τον θάνατο του νεογέννητου παιδιού τους, γεγονός που συνέβαλαν στην απομάκρυνση και τον τελικό χωρισμό τους.

Η Μάρθα Καραγιάννη διακρίθηκε στα κινηματογραφικά μιούζικαλ του Γιάννη Δαλιανίδη, ενώ ο Μίμης Στεφανάκος κατέγραψε μια επιτυχημένη πορεία στα γήπεδα και συμμετείχε σε διάφορες κινηματογραφικές παραγωγές.

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Στις 31 Οκτωβρίου 1960, στον Άγιο Γεώργιο της Κυψέλης, η ανερχόμενη ηθοποιός Μάρθα Καραγιάννη και ο 23χρονος διεθνής αμυντικός του Ολυμπιακού Μίμης Στεφανάκος ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου. Ήταν μια συνάντηση δύο κόσμων που συγκινούσαν την Ελλάδα της εποχής: του κινηματογράφου και του ποδοσφαίρου. Ο γάμος τους έγινε μεγάλο κοσμικό γεγονός, με πλήθος θαυμαστών να αναζητεί μια εικόνα από το νεαρό ζευγάρι.

Η Μάρθα Καραγιάννη και η χρυσή εποχή του μιούζικαλ

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Η Μάρθα Καραγιάννη γεννήθηκε στον Πειραιά το 1939. Από μικρή ασχολήθηκε με τον χορό και συμμετείχε σε παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Το κινηματογραφικό της ντεμπούτο έγινε το 1955 στην «Άγνωστο» του Ορέστη Λάσκου, ενώ το 1957 εμφανίστηκε στο θέατρο, στην επιθεώρηση «Ελέφαντες και Ψύλλοι».

Η μεγάλη αναγνώριση ήρθε με τα κινηματογραφικά μιούζικαλ του Γιάννη Δαλιανίδη. «Μερικοί το προτιμούν κρύο», «Κάτι να καίει», «Κορίτσια για φίλημα», «Οι θαλασσιές οι χάντρες», «Μια κυρία στα μπουζούκια» και «Μαριχουάνα Στοπ» είναι μερικές από τις ταινίες που την καθιέρωσαν. Η σκηνική της άνεση, το χιούμορ και οι χορευτικές της ικανότητες τη μετέτρεψαν σε χαρακτηριστική μορφή του ελληνικού κινηματογράφου.

Δεν περιορίστηκε στην κωμωδία. Εμφανίστηκε και σε δραματικούς ρόλους, όπως στο «Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα», ενώ είχε μακρά παρουσία στο θέατρο και στην τηλεόραση. Το 2001 εξέδωσε την αυτοβιογραφία της «Ο έρωτας μωρό μου είναι γλέντι». Πέθανε στις 18 Σεπτεμβρίου 2022.

Μίμης Στεφανάκος: Από τα γήπεδα στον κινηματογράφο

Ο Δημήτρης «Μίμης» Στεφανάκος γεννήθηκε το 1936 και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από την Υπεροχή Νεάπολης και τον Ηλυσιακό. Με τη φανέλα του Ολυμπιακού αγωνίστηκε από το 1958 έως το 1965, σε μια περίοδο μεγάλων επιτυχιών. Κατέκτησε δύο πρωταθλήματα, έξι Κύπελλα Ελλάδας και ένα Βαλκανικό Κύπελλο, ενώ φόρεσε και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.

Μετά τον Ολυμπιακό συνέχισε την ποδοσφαιρική του πορεία στην Αφρική. Η δημοφιλία και η παρουσία του μπροστά στον φακό τον οδήγησαν επίσης στον κινηματογράφο: εμφανίστηκε σε ελληνικές ταινίες όπως «Στην πόρτα της κολάσεως», «Αγαπούλα μου», «Ο διαιτητής» και «Αθήνα ώρα δώδεκα». Αργότερα διετέλεσε επίτιμος πρόεδρος του Συνδέσμου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Ολυμπιακού. Πέθανε το 2021, σε ηλικία 85 ετών.

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Η απώλεια που σημάδεψε τον γάμο

Πίσω από τη λαμπερή δημόσια εικόνα υπήρξε μια βαθιά προσωπική δοκιμασία. Το ζευγάρι απέκτησε παιδί, το οποίο πέθανε μόλις τρεις ημέρες μετά τη γέννησή του. Η ίδια η Καραγιάννη είχε συνδέσει δημόσια αυτή την τραγωδία με την απομάκρυνσή τους. Οι πηγές διαφέρουν ως προς το ακριβές διάστημα μέχρι τον χωρισμό, αλλά συμφωνούν ότι ο γάμος δεν κράτησε πολύ.

Αργότερα η ηθοποιός έζησε μια μακρόχρονη σχέση με τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού Βασίλη Κωνσταντίνου. Η ανάμνηση, όμως, του γάμου της με τον Στεφανάκο παραμένει ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο της Ελλάδας του 1960, όταν οι πρωταγωνιστές της οθόνης και των γηπέδων γίνονταν μέρος της κοινής λαϊκής μυθολογίας.

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Πηγές: Finos Film, Αρχείο ΕΡΤ

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