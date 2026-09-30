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Οι δράσεις ενίσχυσαν συνολικά 1.464 μαθητές και 239 εκπαιδευτικούς μέσω του εμπλουτισμού βιβλιοθηκών, της παροχής τεχνολογικού εξοπλισμού και της αναβάθμισης σχολικών υποδομών.

Παράλληλα, τα σχολεία εξοπλίστηκαν με υλικά δημιουργικής απασχόλησης, αθλητικό εξοπλισμό και βοηθήματα για την υποστήριξη μαθητών με διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες.

Από το 2021, το πρόγραμμα έχει ενισχύσει συνολικά 61 σχολικές μονάδες στη Θράκη, ωφελώντας πάνω από 6.953 μαθητές και τις οικογένειές τους.

Η συνεργασία του Μαζί για το Παιδί με τη ΔΕΗ συνεχίζεται και τη νέα σχολική χρονιά 2026–2027 για τη διαρκή υποστήριξη της περιοχής.

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Το Μαζί για το Παιδί, μέσω του προγράμματος «Μαζί στις Ακριτικές» και με την ευγενική υποστήριξη της ΔΕΗ, υλοποίησε κατά τη σχολική χρονιά 2025–2026 σειρά παρεμβάσεων σε 13 δημόσιες σχολικές μονάδες της Θράκης, ενισχύοντας συνολικά 1.464 μαθητές και 239 εκπαιδευτικούς.

Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ξάνθη, Μύκη, Τόπειρο, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη, ανταποκρινόμενες στις διαφορετικές ανάγκες των σχολικών κοινοτήτων.

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Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν:

Ενίσχυση δανειστικών βιβλιοθηκών: Οι σχολικές βιβλιοθήκες εμπλουτίστηκαν με νέους τίτλους βιβλίων, έπιπλα και τον απαραίτητο εξοπλισμό, ενώ δημιουργήθηκαν γωνιές φιλαναγνωσίας, προσφέροντας στους μαθητές περισσότερες ευκαιρίες πρόσβασης στο βιβλίο και την ανάγνωση.

Οι σχολικές βιβλιοθήκες εμπλουτίστηκαν με νέους τίτλους βιβλίων, έπιπλα και τον απαραίτητο εξοπλισμό, ενώ δημιουργήθηκαν γωνιές φιλαναγνωσίας, προσφέροντας στους μαθητές περισσότερες ευκαιρίες πρόσβασης στο βιβλίο και την ανάγνωση. Αναβάθμιση εκπαιδευτικών υποδομών και ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας: Οι σχολικές μονάδες εξοπλίστηκαν με ηλεκτρονικό και εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και με εργαλεία STEM, ενισχύοντας τη μαθησιακή διαδικασία για μαθητές διαφορετικών ηλικιών. Παράλληλα, αναβαθμίστηκαν ένα εργαστήριο Φυσικών Επιστημών και ένα εργαστήριο Πληροφορικής σε γυμνάσια της Θράκης.

Οι σχολικές μονάδες εξοπλίστηκαν με ηλεκτρονικό και εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και με εργαλεία STEM, ενισχύοντας τη μαθησιακή διαδικασία για μαθητές διαφορετικών ηλικιών. Παράλληλα, αναβαθμίστηκαν ένα εργαστήριο Φυσικών Επιστημών και ένα εργαστήριο Πληροφορικής σε γυμνάσια της Θράκης. Δημιουργική απασχόληση και παιχνίδι: Οι σχολικές μονάδες ενισχύθηκαν με υλικά δημιουργικής απασχόλησης, εκπαιδευτικά παιχνίδια, παιχνίδια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Οι σχολικές μονάδες ενισχύθηκαν με υλικά δημιουργικής απασχόλησης, εκπαιδευτικά παιχνίδια, παιχνίδια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό. Συμπερίληψη και υποστήριξη μαθητών με διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες: Ενισχύθηκε Τμήμα Ένταξης δημοτικού σχολείου με εκπαιδευτικά βοηθήματα για τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά, με στόχο την καλύτερη υποστήριξη μαθητών με διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες.

Ενισχύθηκε Τμήμα Ένταξης δημοτικού σχολείου με εκπαιδευτικά βοηθήματα για τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά, με στόχο την καλύτερη υποστήριξη μαθητών με διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες. Αθλητισμός: Προσφέρθηκε αθλητικό υλικό, ενισχύοντας τις δυνατότητες συμμετοχής των μαθητών σε αθλητικές δραστηριότητες μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

Σταθερή υποστήριξη των σχολικών κοινοτήτων της Θράκης

Οι παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη σχολική χρονιά 2025–2026 αποτελούν μέρος της ευρύτερης προσπάθειας του Μαζί για το Παιδί να βρίσκεται σταθερά δίπλα στις σχολικές κοινότητες της Θράκης και να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες που καταγράφονται στο πεδίο.

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2026–2027, η προσπάθεια συνεχίζεται, με την πολύτιμη στήριξη της ΔΕΗ για ακόμη μία χρονιά, με στόχο τη σταθερή ενίσχυση μαθητών, εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων της περιοχής.

Από το 2021, με την υποστήριξη της ΔΕΗ, το Μαζί για το Παιδί υλοποιεί εκτεταμένες δράσεις μέσω του προγράμματος «Μαζί στις Ακριτικές». Συνολικά, έχουν ενισχυθεί 61 δημόσιες σχολικές μονάδες στη Θράκη, με περισσότερους από 6.953 μαθητές και τις οικογένειές τους, καθώς και 944 εκπαιδευτικούς να έχουν ωφεληθεί από τις δράσεις.

Η κυρία Τατιάνα Μουλούλη, Επικεφαλής Ανάπτυξης Προγράμματος Ακριτικών Περιοχών του Μαζί για το Παιδί, δήλωσε:

«Η πρόσβαση σε ένα σύγχρονο και κατάλληλα εξοπλισμένο σχολικό περιβάλλον αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την ανάπτυξη των παιδιών. Με την πολύτιμη στήριξη της ΔΕΗ, έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκρινόμαστε σε συγκεκριμένες ανάγκες των σχολικών κοινοτήτων της Θράκης και να στηρίζουμε έμπρακτα το έργο των εκπαιδευτικών.

Η συνέχιση αυτής της προσπάθειας και κατά τη νέα σχολική χρονιά επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να παραμένουμε σταθερά κοντά στα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Ευχαριστούμε θερμά τη ΔΕΗ, που αποτελεί σταθερό συνοδοιπόρο στην προσπάθειά μας να προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες εξέλιξης στα παιδιά και τους νέους της Θράκης».