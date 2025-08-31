Ο Αύγουστος φτάνει στο τέλος του και το τελευταίο του Σαββατοκύριακο βρίσκει τα λιμάνια της Αττικής σε ρυθμούς αυξημένης κίνησης, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες επιστρέφουν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Μόνο σήμερα, Κυριακή, αναμένεται να αφιχθούν στην Αθήνα περισσότεροι από 33.000 επιβάτες, την ώρα που αρκετοί ακόμη συνεχίζουν τις αποδράσεις τους προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Σύμφωνα με στοιχεία των Λιμενικών Αρχών που μετέδωσε η ΕΡΤ, από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 27 δρομολόγια επιστροφών, γεγονός που έχει επιβαρύνει τόσο την κίνηση στο λιμάνι όσο και στους γύρω δρόμους. Οι αρχές συνιστούν στους επιβάτες να φτάνουν εγκαίρως για την επιβίβαση, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις και συνωστισμός.

Η τελευταία ημέρα του Αυγούστου σηματοδοτεί για πολλούς το κλείσιμο του καλοκαιρινού κύκλου και την επιστροφή στην καθημερινότητα.

Οι εικόνες από το λιμάνι είναι ενδεικτικές: επιβάτες με αποσκευές γεμίζουν τις αίθουσες αφίξεων, ενώ άλλοι εκμεταλλεύονται τις τελευταίες καλοκαιρινές στιγμές, επιβιβαζόμενοι στα πλοία για σύντομες εξορμήσεις.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή των εκδρομέων στην Αθήνα, με την Αθηνών – Κορίνθου να βρίσκεται στο επίκεντρο των καθυστερήσεων. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου φέρνει εικόνες συνωστισμού στους δρόμους, με χιλιάδες οχήματα να κινούνται ταυτόχρονα προς την πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με την Ολυμπία Οδό, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο τμήμα Αγίοι Θεόδωροι – Μέγαρα, όπου οι ουρές χιλιομέτρων είναι πλέον αναπόφευκτες. Παράλληλα, στα διόδια Ελευσίνας η κίνηση είναι αυξημένη, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να χρειάζονται υπομονή και χρόνο για να περάσουν.