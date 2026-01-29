Δύο από τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Ρουμανίας από το πολύνεκρο δυστύχημα με τους επτά νεκρούς μεταφέρονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη με αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας.

Ο τρίτος τραυματίας παραμένει στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη αναφέρει: «Εμείς με το ΕΚΑΒ ήμασταν και είμαστε έτοιμοι να πάμε αύριο (Πέπτη) να παραλάβουμε και τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία. Εν τούτοις, πριν λίγο οι Ρουμάνοι ιατροί, σε νέα μαγνητική που διενήργησαν διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον χειρουργήσουν άμεσα. Έτσι εμείς αύριο (Πέμπτη) θα παραλάβουμε κανονικά τους δύο και θα περιμένουμε την εξέλιξη της υγείας του τρίτου για να τον φέρουμε πίσω στην Πατρίδα μας. Το Υπουργείο Υγείας και εγώ προσωπικά είμαστε συνεχώς σε επαφή με τις Ρουμανικές Αρχές για τις λεπτομέρειες».

Επίσης θα γίνει μεταφορά με αεροσκάφος C-130 της πολεμικής αεροπορίας των σορών των 7 φιλάθλων που έχασαν την ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα αφού ολοκληρώθηκε και η διαδικασία ταυτοποίησης.

Στο μεταξύ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίγια της τραγωδίας ενώ κρίσιμο ερώτημα αποτελεί αν ευθύνεται το σύστημα lane assist με το οποίο είναι εφοδιασμένα τα νεότερα οχήματα.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων από την Έδεσσα, Αντώνη Ξυλουργίδη, το βαν των οπαδών δεν διέθετε το σύστημα. Όπως ανέφερε, οι αρχικές μαρτυρίες τραυματία περί τεχνικής βλάβης στο συγκεκριμένο σύστημα δεν ευσταθούν, καθώς το όχημα ήταν κατασκευής του 2017, σε περίοδο που το lane assist δεν ήταν υποχρεωτικός εξοπλισμός για νέα οχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μαρτυρία τραυματία

Επιζών του σοκαριστικού τροχαίου των φίλων του ΠΑΟΚ μίλησε MEGA.

«Δεν ξέρω, δεν οδηγούσα εγώ. Είμαι καλά αφού μιλάμε. Δεν ξέρω πράγματα να σου πω σίγουρα για να έχεις μια απάντηση. Εγώ αυτή τη στιγμή θρηνώ τους φίλους μου. Σήμερα, είναι πένθος. Δεν με ενδιαφέρει τι έχουν καταθέσει. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχουν καταθέσει. Έγινε ένα σοβαρό δυστύχημα. Είμαστε 3 επιζώντες. Εγώ και άλλοι δύο που είναι μέσα στο νοσοκομείο και 7 νεκρούς», είπε αρχικά.

Για την κατάσταση της υγείας του αλλά και για τους άλλους δύο τραυματίες ανέφερε:

«Είμαι μόνος μου σε ένα δωμάτιο, δεν ξέρω ρουμάνικα, δεν ξέρω καλά αγγλικά. Τυχαία άκουσα τις φωνές τους, καθώς περνούσα εγώ με το καροτσάκι για να κάνω μαγνητική τους άκουσα, ξέρω τουλάχιστον ότι είναι ζωντανοί. Είχαν μια σταθερή νύχτα όσον αφορά στα αποτελέσματα και που ρώτησα τους γιατρούς σήμερα για το πώς είναι οι φίλοι μου. Μου είπαν καλά λόγια. Πολύ πιθανό αύριο να φύγουμε και με αεροπλάνο όλοι. Κάτι κατάγματα, κάτι σπασίματα έχω».

Για το ταξίδι και το δυστύχημα είπε:

«Όλα τα θυμάμαι, δεν έχασα τις αισθήσεις μου ούτε μια στιγμή. Δεν είμαι σίγουρος το πως κόλλησε εκεί. Θα το έχετε δει το βίντεο. Υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά και να μην γίνει τίποτα. Από την Έδεσσα το νοικιάσαμε το βανάκι, ο οδηγός πήγε το πήρε από εκεί και μας «φόρτωσε» όλους από Θεσσαλονίκη. Ήμασταν 6 άτομα από την Ημαθία και οι υπόλοιποι είναι από άλλες περιοχές που βρεθήκαμε όλοι σε ένα κοινό σημείο που είχαμε δώσει ραντεβού. Ήμασταν σαν αδέρφια, είμαστε πολύ φίλοι».

