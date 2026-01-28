Νέα διάσταση για τα αίτια του πολύνεκρου τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ έδωσε στο ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, Άρης Ζωγράφος βάσει της εμπειρίας του, αναφέροντας ότι το ενδεχόμενο μπλοκαρίσματος του τιμονιού θεωρείται εξαιρετικά απίθανο.

Όπως είπε, το τιμόνι δεν μπορεί να μπλοκάρει όταν είναι ενεργοποιημένο το φλας. «Με το που ανάβει το φλας, τα συστήματα υποβοήθησης απενεργοποιούνται. Άρα ο οδηγός είχε πλήρη δυνατότητα ελέγχου για να κινηθεί δεξιά», σημείωσε τονίζει.

Αναλύοντας καρέ-καρέ το βίντεο του δυστυχήματος, είπε ότι το βαν, αφού ολοκληρώνει προσπέραση και ενεργοποιεί δεξί φλας για να επανέλθει στη λωρίδα του, αλλάζει αιφνιδίως πορεία, ανάβει αριστερό φλας και κατευθύνεται κάθετα προς την αντίθετη κατεύθυνση, συγκρουόμενο πλαγιομετωπικά με νταλίκα. Πρόκειται, όπως επισημαίνει, για «τη χειρότερη δυνατή μορφή σύγκρουσης σε αυτοκινητόδρομο».

Ο ίδιος παρέθεσε τρία πιθανά σενάρια:

απότομη απώλεια προσανατολισμού του οδηγού λόγω εσωτερικής κίνησης ή διαταραχής της γωνίας θέασης

αιφνίδια αστοχία μπροστινού ελαστικού

ισχυρή ριπή πλάγιου ανέμου που οδήγησε σε υπερδιόρθωση του τιμονιού



Μαρτυρία τραυματία

Σε ό,τι αφορά τη μαρτυρία τραυματία, ο οποίος φέρεται να ανέφερε ότι «κόλλησε το σύστημα υποβοήθησης», ο κ. Ζωγράφος διευκρίνισε ότι σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί όταν το φλας είναι ενεργό. «Αν υπήρξε τεχνική αστοχία, αυτό θα το αποδείξουν μόνο οι πραγματογνώμονες», σημειώνει.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη φυσική της σύγκρουσης. Σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς, η ισχύς της πρόσκρουσης αντιστοιχούσε σε βάρος άνω των 1.000 τόνων, με επιβράδυνση που ξεπερνούσε τις 40 φορές το βάρος των επιβατών. «Σε τέτοιες συνθήκες δεν μένει τίποτα όρθιο».