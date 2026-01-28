Αυτοκίνητο μοντέλο του 2017 ήταν το μοιραίο βαν που είχαν ενοικιάσει από την Έδεσσα οι οπαδοί του ΠΑΟΚ για να πάνε στον αγώνα της ομάδας του με τη Λιόν.

Ο νομικός σύμβουλος των ιδιοκτητών της εταιρείας από την οποία νοίκιασαν κ. Αντώνης Ξυλουργίδης μιλώντας στο iefimerida εξηγεί ότι το βαν που νοικιάστηκε ήταν μοντέλο του 2017, πλήρως μηχανολογικά και ηλεκτρονικά άρτιο, με ελαστικά που είχαν αλλάξει μόλις δύο μήνες πριν και είχαν διανύσει ελάχιστα χιλιόμετρα.

Advertisement

Advertisement

Το όχημα διέθετε 8 θέσεις και όχι 10, όπως είχε λανθασμένα αναφερθεί, και δεν απαιτούσε επαγγελματική άδεια οδήγησης για τους οδηγούς του.

«Το βαν δεν διέθετε σύστημα Lane Assist, η αναπαραγωγή αυτού του ισχυρισμού είναι αδιανόητη»

Καταρρίπτοντας τις πληροφορίες που θέλουν το αυτοκίνητο να διαθέτει σύστημα lane assist, ο κ. Ξυλουργίδης τονίζει με κατηγορηματικό τρόπο ότι «το βαν δεν διέθετε σύστημα “Lane Assist” και αν υπήρχε αυτό το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα όταν ο οδηγός ανάβει φλας. Η αναπαραγωγή αυτού του ισχυρισμού είναι λοιπόν αδιανόητη».

Ο νομικός σύμβουλος καταδικάζει την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή φρικιαστικών εικόνων από το δυστύχημα, τονίζοντας ότι «αυτό πληγώνει βαθιά τις οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες ζουν έναν αβάσταχτο πόνο. Αυτό που βλέπουμε στα μέσα ενημέρωσης σκοτώνει ξανά τους συγγενείς.

Τέτοιες εικόνες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες αρχές και τους πραγματογνώμονες για την επίσημη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος».

Σοκαρισμένοι οι ιδιοκτήτες της εταιρείας που νοικιάστηκε το μοιραίο βαν -Συνεργάζονται πλήρως με τις Αρχές

Παράλληλα, η εταιρεία συνεργάζεται πλήρως με τις ελληνικές αρχές, παρέχοντας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία του οχήματος, ως συνδρομή στην έρευνα.

Εκφράζοντας τα θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες, ο νομικός σύμβουλος τονίζει ότι οι ιδιοκτήτες της εταιρείας, συνομήλικοι των θυμάτων, ζουν υπό καθεστώς σοκ και επιμένουν ότι η αναπαραγωγή των τραγικών εικόνων είναι κάθετα αντίθετη με τις αξίες τους.