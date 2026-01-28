Στο γήπεδο ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, την Τούμπα, βρέθηκε απόψε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για να αποτίσει φόρο τιμής στα 7 θύματα της τραγωδίας στη Ρουμανία. Κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα στα χέρια ο κ. Βαρθολομαίος βρέθηκε στο «σπίτι» των φιλάθλων της ομάδας της Θεσσαλονίκης και άναψε ένα κερί στη μνήμη τους. Τον Πατριάρχη συνόδευε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Φιλόθεος.

«Έρχομαι στον τόπο όπου τιμάται η μνήμη των θυμάτων αυτής της τραγωδίας. Έρχομαι στον τόπο στο στάδιο του ΠΑΟΚ, όπου τα παλικάρια του ΠΑΟΚ και όλοι οι οπαδοί έζησαν ιστορικές στιγμές χαράς και ενθουσιασμού, όταν η ομάδα τους νικούσε» δήλωσε εμφανώς συγκινημένος ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Μιλώντας για το ταξίδι δίχως επιστροφή των 7 φιλάθλων που πήγαιναν οδικώς με βαν για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας, κόντρα στη Λιόν, ο κ. Βαρθολομαίος δήλωσε: «Το όνειρό τους είχε μια τραγική κατάληξη στη Ρουμανία. Εν ριπή οφθαλμού κόπηκε το νήμα της ζωής τους και βύθισαν στο πένθος όλους τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, τους συγγενείς και τους φίλους τους, όλη την Ελλάδα και το πανελλήνιο».

Ολόκληρη η δήλωση του Οικουμενικού Πατριάρχη

Συλλυπητήριο μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη

Συλλυπητήρια μηνύματα απέστειλε η Α.Θ.Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος προς τους Σεβασμιωτάτους αδελφούς αυτού Μητροπολίτες Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, Κίτρους κ. Γεώργιο και Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεο στο άκουσμα του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία, το οποίο κόστισε τη ζωή σε επτά νέους άνδρες, φιλάθλους της ποδοσφαιρικής ομάδος ΠΑΟΚ, και τραυμάτισε άλλους τρεις.