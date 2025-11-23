Η εντυπωσιακή συγκέντρωση των αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας αποτέλεσε ηχηρό δείγμα του εύρους και της αποφασιστικότητας του αγροτικού κινήματος, το οποίο οργανώνεται πλέον με πανελλαδικό συντονισμό. Το Πνευματικό Κέντρο Νίκαιας γέμισε ασφυκτικά από εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι έδωσαν δυναμικό «παρών» στην πανελλαδική σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων. Η μαζική συμμετοχή ανέδειξε την κοινή θέληση για ενιαίο βηματισμό, καθώς οι επόμενες ημέρες αναμένονται κρίσιμες για τις αποφάσεις που θα καθορίσουν τον χαρακτήρα και την ένταση των κινητοποιήσεων.

Το ενδιαφέρον ήταν τόσο μεγάλο ώστε δεκάδες αγρότες παρακολούθησαν τις τοποθετήσεις όρθιοι, ενώ πολλοί ακόμη παρέμειναν εκτός αίθουσας, ακούγοντας τις ομιλίες από την εξωτερική μεγαφωνική εγκατάσταση. Η ατμόσφαιρα που επικράτησε επιβεβαίωσε πως ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε φάση κλιμάκωσης, προετοιμαζόμενος για δράσεις υψηλής έντασης και διάρκειας. Τα αιτήματα που τίθενται στο επίκεντρο αφορούν τη μείωση του δυσβάσταχτου κόστους παραγωγής, την άμεση και δίκαιη καταβολή αποζημιώσεων, την ενίσχυση όσων επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς και την ουσιαστική στήριξη των κτηνοτρόφων που αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της ευλογιάς και άλλων ζωονόσων. Παράλληλα, διατυπώνονται διεκδικήσεις για παρεμβάσεις που θα εξασφαλίσουν βιωσιμότητα και προοπτική στον αγροτικό τομέα.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, δήλωσε στο onlarissa.gr ότι οι επικείμενες κινητοποιήσεις θα είναι ενωτικές, αλλά και πιο «σκληρές» σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, με πολλαπλά επίπεδα δράσης. Μεταξύ των προτάσεων που συζητήθηκαν περιλαμβάνονται η δημιουργία ενιαίου πανθεσσαλικού μπλόκου στον κόμβο της Νίκαιας επί της Εθνικής Οδού, καθώς και το κλείσιμο τελωνείων, λιμανιών και αεροδρομίων, εφόσον κριθεί αναγκαίο για την πίεση προς την κυβέρνηση.

Πηγή: Onlarissa.gr