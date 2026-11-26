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Τα εμπλεκόμενα κυκλώματα εξέδιδαν πλαστά παραστατικά διαμονής, προκαλώντας ζημία στο Ελληνικό Δημόσιο που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 12,67 εκατομμύρια ευρώ.

Στην υπόθεση εμπλέκονται 1.309 ένστολοι και δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι φέρονται να εισέπρατταν παράνομα αποζημιώσεις για μετακινήσεις εκτός έδρας που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ.

Οι Αρχές διερευνούν σοβαρά αδικήματα, όπως η σύσταση συμμορίας και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, εντοπίζοντας σημαντικά χρηματικά ποσά και πολυτελή αντικείμενα.

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Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της μεγάλης απάτης με τις εικονικές διαμονές ένστολων και δημοσίων υπαλλήλων, καθώς η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων 33 φυσικών προσώπων και 25 εταιρειών που περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία.

Η απόφαση, την οποία υπέγραψε ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά προϊόντα και χρηματοπιστωτικά στοιχεία, ενώ προβλέπει και απαγόρευση ανοίγματος τραπεζικών θυρίδων στις οποίες τα ελεγχόμενα πρόσωπα εμφανίζονται με οποιαδήποτε ιδιότητα. Η προσωρινή δέσμευση έχει διάρκεια 15 εργάσιμων ημερών, με εξαίρεση τα ποσά που προέρχονται από μισθούς, συντάξεις και αντίστοιχα εισοδήματα.

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Η εξέλιξη έρχεται μόλις δύο ημέρες μετά την αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση δύο κυκλωμάτων, τα οποία φέρονται να είχαν οργανώσει ένα εκτεταμένο δίκτυο έκδοσης πλαστών ή εικονικών παραστατικών διαμονής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 12,67 εκατ. ευρώ, ενώ οι περιπτώσεις που εξετάζονται αφορούν συνολικά 1.309 ένστολους και άλλους δημοσίους υπαλλήλους.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τραπεζικοί λογαριασμοί με σημαντικά διαθέσιμα ποσά. Κατά τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, δύο λογαριασμοί προσώπων που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στα κυκλώματα εμφάνιζαν υπόλοιπα άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ ο καθένας, ενώ σε δύο ακόμη εντοπίστηκαν ποσά άνω των 200.000 ευρώ.

Παράλληλα, κατά τις έρευνες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους κατασχέθηκαν 418.270 ευρώ σε μετρητά, δελτία τυχερών παιχνιδιών αξίας άνω των 200.000 ευρώ, καθώς και τέσσερα πολυτελή αυτοκίνητα. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι σε κατοικία συγγενικού προσώπου γυναίκας που φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο σε ένα από τα κυκλώματα βρέθηκαν κρυμμένα 328.375 ευρώ.

Το δίκτυο των εταιρειών και οι εικονικές μισθώσεις



Στη διάταξη δέσμευσης περιλαμβάνονται 25 εταιρείες, οι επωνυμίες αρκετών από τις οποίες παραπέμπουν σε δραστηριότητες εκμετάλλευσης ακινήτων, τουριστικών καταλυμάτων και παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας. Ορισμένες φέρονται να είχαν επιλέξει ονομασίες που παρέπεμπαν ειδικά στη διαμονή ένστολου προσωπικού.

Οι επιχειρήσεις εμφανίζονται να έχουν δραστηριότητα σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Ηλιούπολη, το κέντρο της Αθήνας, η Μυτιλήνη, η Κρήτη και το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Στα στοιχεία της υπόθεσης καταγράφονται, επίσης, κοινές έδρες και διαχειριστές μεταξύ διαφορετικών εταιρειών, ενώ ερευνάται η χρήση προσώπων που φέρονται να λειτουργούσαν ως παρένθετοι διαχειριστές.

Τα καταλύματα που δεν υπήρχαν και οι 23 διαμένοντες σε 44 τετραγωνικά



Η μεθοδολογία που φέρονται να ακολουθούσαν τα κυκλώματα βασιζόταν στην εκμετάλλευση του συστήματος αποζημίωσης των δημοσίων υπαλλήλων για υπηρεσιακές μετακινήσεις εκτός έδρας.

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Οι δικαιούχοι μπορούσαν να λάβουν αποζημίωση διαμονής ύψους 80 ή 104 ευρώ ανά διανυκτέρευση, ανάλογα με την περιοχή. Τα κυκλώματα φέρονται να εξασφάλιζαν στους ενδιαφερομένους παραστατικά για καταλύματα στα οποία δεν είχαν πραγματοποιηθεί πραγματικές διανυκτερεύσεις. Με αυτά τα έγγραφα οι υπάλληλοι διεκδικούσαν και εισέπρατταν τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις, χωρίς να έχουν καταβάλει τα αντίστοιχα έξοδα.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι μέσω εταιρειών του πρώτου κυκλώματος είχαν μισθωθεί ή υπεκμισθωθεί περισσότερα από 173 ακίνητα σε ολόκληρη τη χώρα. Σε ορισμένα δεν υπήρχαν καν βασικές παροχές, όπως ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, ωστόσο εμφανίζονταν στα παραστατικά ως χώροι φιλοξενίας.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ακινήτου μόλις 44 τετραγωνικών μέτρων, στο οποίο τα παραστατικά εμφάνιζαν ταυτόχρονη διαμονή 23 ατόμων. Σε άλλες περιπτώσεις, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε πραγματική διαμονή, αλλά οι αξίες που αναγράφονταν στις αποδείξεις ήταν σημαντικά υψηλότερες από τα ποσά που είχαν πράγματι καταβληθεί.

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Η συνέχεια της έρευνας



Στη δικογραφία περιλαμβάνονται στρατιωτικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες, εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ και υπάλληλοι άλλων δημόσιων υπηρεσιών. Για τα φερόμενα ως μέλη των κυκλωμάτων διερευνώνται σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων η σύσταση συμμορίας, η απάτη σε βάρος του Δημοσίου και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η προσωρινή δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά εργαλεία της οικονομικής διερεύνησης, με στόχο να αποτυπωθεί η διαδρομή των χρημάτων και να εντοπιστούν τυχόν περιουσιακά οφέλη από την παράνομη δραστηριότητα.

Το κρίσιμο ζητούμενο για τις Αρχές είναι να εξακριβωθεί το συνολικό ύψος των χρημάτων που διακινήθηκαν, ο βαθμός συμμετοχής κάθε εμπλεκομένου και το εύρος του δικτύου που φέρεται να λειτούργησε σε βάρος του Δημοσίου.

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