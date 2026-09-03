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Οι πρώτες σελίδες ενός νέου κεφαλαίου στην πολιτιστική ιστορία του εμβληματικού χώρου γράφτηκαν με λάμψη, συγκίνηση και μεγάλη αποδοχή από το κοινό. Mε ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, χθες Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026, το GRAND BALLET GALA στο Nasioutzik Mansion, χαρίζοντας στο κοινό μια βραδιά υψηλής αισθητικής, καλλιτεχνικής αρτιότητας και έντονης συγκίνησης.

Με τη μεγάλη αποδοχή που γνώρισε η διοργάνωση, γράφτηκαν οι πρώτες σελίδες ενός νέου κεφαλαίου στην πολιτιστική ιστορία του Nasioutzik Mansion, το οποίο, παίρνοντας τη σκυτάλη από το ιστορικό Κτήμα Νάσιουτζικ, φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν δυναμικό τόπο συνάντησης σημαντικών δημιουργών και κορυφαίων εκπροσώπων των Τεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

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Για μία μοναδική βραδιά, το Nasioutzik Mansion μεταμορφώθηκε σε σκηνή διεθνούς εμβέλειας, υποδεχόμενο σπουδαίες προσωπικότητες του παγκόσμιου κλασικού μπαλέτου. Καταξιωμένοι χορευτές των ιστορικών Bolshoi Ballet και Mariinsky Ballet, καθώς και του Εθνικού Μπαλέτου της Εσθονίας, συναντήθηκαν επί σκηνής σε ένα πρόγραμμα υψηλών απαιτήσεων, αποδεικνύοντας ότι η τεχνική τελειότητα μπορεί να συνυπάρξει με την εκφραστική δύναμη και το βαθύ συναίσθημα.

Ανάμεσα στους διακεκριμένους καλλιτέχνες που πρωταγωνίστησαν στη βραδιά ήταν η πολυβραβευμένη Maria Khoreva των Mariinsky η ελληνικής καταγωγής Αλεξάνδρα Ιωσηφίδη, κορυφαία χορεύτρια των Mariinsky, η οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αγία Πετρούπολη, ο βραβευμένος και διεθνούς φήμης χορευτής των Bolshoi Akib Anwar, η κορυφαία σολίστ των Bolshoi Sofia Maimula, και ο Αμερικανοεσθονός William Newton του Μπαλέτου της Εσθονίας.

Μέσα από εμβληματικά pas de deux και αποσπάσματα κορυφαίων έργων του κλασικού ρεπερτορίου, οι καλλιτέχνες ανέδειξαν τη διαχρονική δύναμη του χορού και παρέσυραν το κοινό σε ένα ταξίδι ομορφιάς, δεξιοτεχνίας και συγκίνησης.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατείχε η συμμετοχή μιας πλειάδας ταλαντούχων νέων Ελλήνων χορευτών, οι οποίοι στάθηκαν επάξια δίπλα στους μεγάλους αστέρες του διεθνούς μπαλέτου. Η παρουσία τους ανέδειξε το υψηλό επίπεδο της νέας γενιάς του ελληνικού χορού και επιβεβαίωσε τις σημαντικές προοπτικές της στις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια του GRAND BALLET GALA υπέγραψε η Nonna Tzioeva.

Τα σκηνικά της παράστασης σχεδίασε η εικαστικός και επιμελήτρια εκθέσεων Φιόνα Μουζακίτη-Σημίτη, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία της ξεχωριστής ατμόσφαιρας της βραδιάς.

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Ιδιαίτερη σημασία είχε και ο φιλανθρωπικός χαρακτήρας της διοργάνωσης, καθώς μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση του πολύτιμου έργου του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας.

Το Nasioutzik Mansion άνοιξε με τον πιο λαμπρό τρόπο τη νέα σελίδα της διαδρομής του. Μια σελίδα γεμάτη πολιτισμό, δημιουργία και διεθνή ακτινοβολία, που φιλοδοξεί να συνεχίσει επάξια τη μεγάλη ιστορία και την πολύτιμη παρακαταθήκη του Κτήματος Νάσιουτζικ.

Χορηγός Επικοινωνίας: ΕΡΤ

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