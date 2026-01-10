Η κακοκαιρία πλήττει την Ελλάδα, με την Αλεξανδρούπολη να δέχεται ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις, προκαλώντας σημαντικές ζημιές. Ξεριζώθηκαν δέντρα, παρασύρθηκαν ογκώδη αντικείμενα, ενώ αναποδογύρισαν ψυγεία και τραπέζια καταστημάτων. Η καταιγίδα χτύπησε την πόλη γύρω στις 20:10 και διήρκεσε περίπου 15 λεπτά, με ριπές ανέμου που έφτασαν τα 140 χιλιόμετρα την ώρα.

Οι υπηρεσίες του Δήμου Αλεξανδρούπολης βρίσκονται σε επιφυλακή, αποκαθιστώντας προβλήματα και ελέγχοντας την ασφάλεια σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι άνεμοι θα συνεχίσουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις έως 25 κόμβους μέχρι τις πρωινές ώρες. Ο Δήμος συστήνει στους κατοίκους και επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να αποφεύγουν περιοχές με δέντρα ή πρόχειρες κατασκευές.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών θα μεταβεί στην Αλεξανδρούπολη τη Δευτέρα (12/1) για καταγραφή ζημιών. Οι πληγέντες καλούνται να προσέλθουν στο δημαρχείο την Κυριακή (11/1) με δηλώσεις και φωτογραφίες των ζημιών.