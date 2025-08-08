Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η Αρχαία Ολυμπία. Εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Χελιδόνι, σε αγροτοδασική περιοχή κοντά στο μοναστήρι της Παναγίας Σεντουκιώτισας. Έχει εκδοθεί μήνυμα 112 για εκκενώσεις οικισμών και οι αναζωπυρώσεις συνεχίζονται.

Στη περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, που δίνουν μάχη με τις φλόγες, υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες λόγω των ανέμων.

Στα πρώτα σπίτια της Ηράκλειας στην Ηλεία έχουν φτάσει οι φλόγες από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στο Χελιδόνι και γρήγορα πήρε τεράστιες διαστάσεις.

Οι κάτοικοι του χωριού απομακρύνθηκαν εσπευσμένα την ώρα που οι φλόγες απειλούσαν τα σπίτια τους.

Δραματικές είναι οι σκηνές στο χωριό με ηλικιωμένους να απομακρύνονται εσπευσμένα, ενώ «βρέχει» στάχτη.

Νωρίτερα εστάλη νέο μήνυμα από το 112, αυτή τη φορά προς τους κατοίκους των περιοχών Ηράκλεια, Καρούτες και Σμίλα, με το οποίο καλούνται να απομακρυνθούν προς Πύργο.

Στη περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, με 110 πυροσβέστες, με 4 πεζοπόρα τμήματα και 39 οχήματα. Τις προσπάθειες συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ, ενώ στη περιοχή εξακολουθούν, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, να πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Μάλιστα στην ενίσχυση των δυνάμεων που επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς στο Χελιδόνι Ηλείας, προχώρησε η Πυροσβεστική. Πλέον, στις προσπάθειες κατάσβεσης μετέχουν 105 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων και 34 οχήματα.

Μάλιστα εστάλη νέο μήνυμα από το 112, αυτή τη φορά, προς τους κατοίκους των περιοχών Πελόπιο, Καυκωνία και Πλάτανος, να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Έχουν εκδοθεί μηνύματα 112 για την εκκένωση συνολικά πέντε οικισμών. Μέχρι τη δύση του ηλίου συνέδραμαν από αέρος 9 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι ένας άνθρωπος με εγκαύματα στα χέρια απομακρύνθηκε με ασθενοφόρο από το γήπεδο του Χελιδονίου και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Μιλώντας στο ΕΡΤΝews, ο Αντιδήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Γιώργος Λινάρδος, ανέφερε «Προς το παρόν δεν έχουμε φωτιά μέσα σε χωριό, αλλά είναι παραπλεύρως. Έχει πλησιάσει τους οικισμούς και είναι σε εξέλιξη σε τέσσερα χωριά του Δήμου. Όλοι – Πυροσβεστική, Πολιτική Προστασία, Περιφέρεια και κάτοικοι – βρίσκονται σε επαγρύπνηση. Τώρα νυχτώνει και τα πράγματα θα είναι δύσκολα».

Ο ίδιος τόνισε ότι οι δυνάμεις δεν είναι ποτέ αρκετές όταν πρόκειται για τόσο μεγάλα πύρινα μέτωπα, παρά τις προσπάθειες της τοπικής αυτοδιοίκησης:

«Όσο ανθρωπίνως δυνατόν, κάνουμε το καλύτερο. Αλλά αρκετές δυνάμεις δεν είναι ποτέ αρκετές σε τέτοιες φωτιές».

Στην κοινότητα Χελιδονίου, η φωτιά έφτασε στα όρια του οικισμού:

«Μπήκε σχεδόν μέσα. Την προλάβαμε εμείς. Οι κάτοικοι, οι εθελοντές, όλοι βοήθησαν. Από εδώ και πέρα… ο Θεός βοηθός», δήλωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την αγωνία που επικρατεί.

Η κατάσταση δυσχεραίνεται από τους ανέμους που αλλάζουν φορά κάθε 10 με 20 λεπτά, στέλνοντας τις φλόγες περιμετρικά των χωριών, τα οποία απέχουν μόλις 2-3 χιλιόμετρα από την καρδιά της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η πυρκαγιά είναι κοντά στο Μοναστήρι της Παναγίας της Σεντουκιώτισσας σε δασική έκταση.

Νεότερη ενημέρωση

Τεράστια είναι η μάχη που καταβάλουν αυτή την ώρα οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Χελιδόνι με την πυρκαγιά να ενισχύεται συνεχώς από τον ισχυρό άνεμο που πνέει στην περιοχή και να κινείται απειλητικά προς το Πελόπιο και την Αρχαία Ολυμπία.

Στο σημείο επιχειρούν 25 οχήματα, 80 πυροσβέστες , τρεις ομάδες ΕΜΟΔΕ και εννέα εναέρια μέσα. Επιπλέον στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν μηχανήματα της Περιφέρειας και του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο στο γήπεδο του Χελιδονίου σε σημείο που δεν είναι προσβάσιμο από ασθενοφόρο και πυροσβεστική

Νεότερη ενημέρωση

Ένας εγκαυματίας στα χέρια, απομακρύνθηκε με ασθενοφόρο από την περιοχή που βρίσκεται το γήπεδο του Χελιδονίου.

Νεότερη ενημέρωση

Με κατεύθυνση προς το Λαντζόι και την Ηράκλεια κινείται το πύρινο μέτωπο με τις Πυροσβεστικές δυνάμεις να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να το θέσουν υπό έλεγχο.