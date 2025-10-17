Μποτιλιάρισμα από νωρίς σήμερα Παρασκευή στον Κηφισό με συνολικά πέντε τροχαία να έχουν σημειωθεί από νωρίς τα ξημερώματα.

Το ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε με μια νταλίκα να χάνει τον έλεγχο και να πέφτει στις προστατευτικές μπάρες στο ύψος της Λένορμάν στο ρεύμα προς Πειραιά.

Από τη σύγκρουση οι μπάρες ξηλώθηκαν και πέρασαν και στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να κλείσει η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Η Τροχαία έχει κλείσει και τις δύο λωρίδες προς Πειραιά, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται μόνο από τη δεξιά, με αποτέλεσμα να υπάρχει κυκλοφοριακή δυσχέρεια.

Λίγη ώρα αργότερα σημειώθηκε και καραμπόλα στο ύψος των ΚΤΕΛ στο ρεύμα προς Κηφισιά με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για έναν βαριά τραυματισμένο.

Αναλυτικά

Στον Κηφισό, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη:

Στο ρεύμα καθόδου προς Πειραιά, τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

προς Πειραιά, τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Στην άνοδο, η κυκλοφορία παραμένει δύσκολη από τη Λένορμαν έως τα ΚΤΕΛ, με συχνές εναλλαγές στάσης και κίνησης.

Ανάλογη εικόνα και στην Αττική Οδό, όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας:

Προς Αεροδρόμιο , καθυστερήσεις 20΄–25΄ καταγράφονται από τη Δημοκρατίας έως την Κηφισίας , ενώ 15΄–20΄ απαιτούνται για τη διέλευση από την έξοδο προς Λαμία .

, καθυστερήσεις καταγράφονται από τη , ενώ απαιτούνται για τη διέλευση από την . Προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10΄–15΄ στην έξοδο για Λαμία και τα 5΄–10΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Προβλήματα εντοπίζονται και στην Αλίμου – Κατεχάκη, με καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο ύψος του Φάρου, όπου οι ταχύτητες παραμένουν χαμηλές.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος της Κατεχάκη, με μικρές ουρές που επεκτείνονται μέχρι το Χαλάνδρι.

Στο παραλιακό μέτωπο, η κυκλοφορία είναι κατά τόπους επιβαρυμένη, με μικρές καθυστερήσεις στη Μικράς Ασίας στον Πειραιά και στο Καλαμάκι, χωρίς ωστόσο να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στη ροή.