Ανθρώπινα οστά εντοπίστηκαν τη Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου, το μεσημέρι σε πολύ δύσβατη περιοχή της Μάλθης, στον Δήμο Οιχαλίας, της Μεσσηνίας, κινητοποιώντας άμεσα τις Αρχές.

Τα λείψανα βρήκε διερχόμενος κυνηγός μέσα σε λόγγο και ενημέρωσε την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, ενώ κλήθηκε και ιατροδικαστής, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για ανθρώπινα οστά.

Advertisement

Advertisement

Το εύρημα περισυλλέχθηκε και έχει ήδη σταλεί για εξέταση DNA, ώστε να ταυτοποιηθεί το άτομο στο οποίο ανήκει. Τα αποτελέσματα αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η περιοχή όπου εντοπίστηκαν τα οστά βρίσκεται πολύ κοντά στο σημείο όπου συνήθιζε να πηγαίνει με τα ζώα της η 74χρονη Αμαλία Νικολοπούλου, η οποία εξαφανίστηκε τον Οκτώβριο του 2021 από τη Ρευματιά Οιχαλίας. Έτσι, εξετάζεται και το ενδεχόμενο να συνδέεται το εύρημα με την υπόθεση της εξαφάνισής της, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση.