Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε από την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών και μετακινήσεων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την έκβαση του αιτήματός τους μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους.

Συνολικά εγκρίθηκαν 7.327 μετεγγραφές και 149 μετακινήσεις φοιτητών, έπειτα από την υποβολή 9.406 αιτήσεων κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής εφαρμογής για χρονικό διάστημα 30 ημερών από την ημέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Η ηγεσία του Υπουργείου χαρακτήρισε την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας ως σημαντική ψηφιακή τομή που διευκολύνει τον προγραμματισμό των φοιτητών και των οικογενειών τους.

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Διαθέσιμα από σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, είναι τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών και μετακινήσεων φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

transfer.it.minedu.gov.gr.

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Όπως ανακοινώθηκε σχετικά από το υπουργείο, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να συνδεθούν στην ανωτέρω ειδική εφαρμογή Μετεγγραφών 2026 με τους κωδικούς με τους οποίους υπέβαλαν την αίτησή τους.

Όσον αφορά τυχόν ενστάσεις-αιτήσεις θεραπείας, αυτές θα υποβάλλονται μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής εφαρμογής από σήμερα 13 Οκτωβρίου 2026 και για διάστημα 30 ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4692/2020.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας, για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 υποβλήθηκαν συνολικά 9.406 αιτήσεις και εγκρίθηκαν 7.327 μετεγγραφές και 149 μετακινήσεις φοιτητών.

Πιο αναλυτικά, μετεγγράφονται:

4.571 φοιτητές/τριες με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, εκ των οποίων 4.522 ανήκουν στη γενική κατηγορία και 49 είναι Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

505 φοιτητές/τριες των ειδικών κατηγοριών των περ. α΄, β΄ και γ΄ του άρθρου 78 του ν.4692/2020.

2.251 αδέλφια προπτυχιακών φοιτητών.

Επίσης, μετακινούνται σε Τμήματα του ίδιου Επιστημονικού πεδίου 140 φοιτητές/τριες με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια και 9 αδέλφια προπτυχιακών φοιτητών.

Νωρίτερα η ανακοίνωση

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«Για πρώτη φορά φέτος, οι μετεγγραφές και οι μετακινήσεις φοιτητών στα Πανεπιστήμια ολοκληρώθηκαν και ανακοινώθηκαν νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά», δήλωσε η Υπουργός, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Όπως σημείωσε πρόκειται για «μια σημαντική τομή» στην Ανώτατη Εκπαίδευση «που αποδεικνύει πως ένα καλά οργανωμένο κράτος μπορεί να υπηρετεί ουσιαστικά τον πολίτη στη νέα ψηφιακή εποχή».

«Δίνουμε στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τη δυνατότητα να προγραμματίσουν εγκαίρως τη συνέχεια των σπουδών τους, αλλά και στις οικογένειές τους να μην επιβαρυνθούν με αυξημένα έξοδα. Στο υπουργείο Παιδείας θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια και να διαμορφώνουμε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον στήριξης, διασφαλίζοντας περισσότερες ευκαιρίες και καλύτερες συνθήκες για τους φοιτητές», κατέληξε.

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Από την πλευρά του, ο αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, έκανε λόγο για μία «ουσιαστική και απτή παρέμβαση προς όφελος των πολιτών» και για μία «έμπρακτη επιβεβαίωση» ότι «ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος μπορεί να λειτουργεί με ταχύτητα, διαφάνεια και συνέπεια, όταν διαθέτει σαφή στρατηγικό σχεδιασμό, οργανωμένη δομή και αξιοποιεί μεθοδικά τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας».

Όπως σημείωσε, η ταχεία ανακοίνωση των αποτελεσμάτων «προσφέρει στους/στις φοιτητές/τριες και στις οικογένειές τους τον αναγκαίο χρόνο, για να προγραμματίσουν και να οργανώσουν τη νέα τους καθημερινότητα, από τη διασφάλιση της στέγασης και τη ρύθμιση των μετακινήσεων έως την ομαλή προσαρμογή και ένταξη τους στο νέο ακαδημαϊκό περιβάλλον».

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