Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (14/6) στην θαλάσσια περιοχή νότια της Μεθώνης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 18 χιλιόμετρα νότια της Μεθώνης με εστιακό βάθος τα 9 χιλιόμετρα. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της νότιας Ελλάδας.

Advertisement

Advertisement

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Νωρίς να πούμε εάν πρόκειται για τον κύριο σεισμό

Σε ανάρτησή του ο γνωστός σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος αναφέρει: «Δυνατός επιφανειακός σεισμός πριν λίγα λεπτά μεγέθους 5.3 στο θαλάσσιο χώρο νότια της Πύλου. Έντονα αισθητός στην Πελοπόννησο, π.χ. στη Μεγαλόπολη αναφέρθηκε διάρκεια περίπου 10 δευτερολέπτων. Αισθητός ελαφρά και στην Αττική. Είναι νωρίς για να εκτιμήσουμε αν επρόκειτο για τον κύριο σεισμό ή όχι. Η περιοχή έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό. Ο πιο πρόσφατος μεγάλος σεισμός έγινε εκεί στις 14.2.2008 με μέγεθος 6.6».

Ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος, Παναγιώτης Καρβέλας ανέφερε στην ΕΡΤ ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή άλλα προβλήματα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Παρόλα αυτά, οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και η Πυροσβεστική πραγματοποιούν προληπτικούς ελέγχους ακόμη και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, ενώ θα παραμείνουν σε επιφυλλακή και τις επόμενες ώρες.