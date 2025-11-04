Προβλήματα παρουσίασε σήμερα, Τρίτη (4/11) η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης,

καθώς σε τμήμα της βασικής γραμμής η κυκλοφορία γινόταν μόνο από μία τροχιά.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, από τον σταθμό «Ανάληψη» μέχρι τον σταθμό «Πανεπιστήμιο» η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο μέσω της Τροχιάς 2. Έτσι, επηρεάζονται οι σταθμοί: Ανάληψη, Φλέμινγκ, Ευκλείδης, Παπάφη, Πανεπιστήμιο.

Πηγή Φωτογραφίας: Karfitsa.gr

Αναλυτικά: «Από το σταθμό «Ανάληψη» έως το σταθμό «Πανεπιστήμιο» η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 2. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε να μετεπιβιβαστείτε στο σταθμό “Πανεπιστήμιο”».

Η βλάβη είχε ως αποτέλεσμα αυξημένο συνωστισμό κυρίως στον σταθμό Πανεπιστήμιο, καθώς σημειώθηκε σε ώρα αιχμής.

Πηγή: rthess.gr

Γύρω στις 10:34 αποκαταστάθηκε το πρόβλημα.