Προβλήματα παρουσίασε σήμερα, Τρίτη (4/11) η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης,
καθώς σε τμήμα της βασικής γραμμής η κυκλοφορία γινόταν μόνο από μία τροχιά.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, από τον σταθμό «Ανάληψη» μέχρι τον σταθμό «Πανεπιστήμιο» η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο μέσω της Τροχιάς 2. Έτσι, επηρεάζονται οι σταθμοί: Ανάληψη, Φλέμινγκ, Ευκλείδης, Παπάφη, Πανεπιστήμιο.
Αναλυτικά: «Από το σταθμό «Ανάληψη» έως το σταθμό «Πανεπιστήμιο» η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 2. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε να μετεπιβιβαστείτε στο σταθμό “Πανεπιστήμιο”».
Η βλάβη είχε ως αποτέλεσμα αυξημένο συνωστισμό κυρίως στον σταθμό Πανεπιστήμιο, καθώς σημειώθηκε σε ώρα αιχμής.
Γύρω στις 10:34 αποκαταστάθηκε το πρόβλημα.