Θλίψη προκαλούν οι εικόνες από τις φθορές που προκάλεσε άγνωστος ή άγνωστοι στην φωτογραφία της Μελίνας Μερκούρη που κοσμεί μέρος του σταθμού «Ακρόπολη» του μετρό της Αθήνας.

Αν και δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο πότε ακριβώς έγιναν οι ζημιές, οι εργαζόμενοι τις είδαν σήμερα (24/9) το πρωί.

Πρόκειται για την περίφημη φωτογραφία που απεικονίζει την τότε υπουργό Πολιτισμού να χαιρετά χαμογελαστή πάνω στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, κρατώντας ένα μπουκέτο λουλούδια. Βρίσκεται στο σταθμό του μετρό «Ακρόπολη» από την αρχή της δημιουργίας του και κάποιοι την βανδάλισαν.

Πηγή φωτογραφιών: (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)