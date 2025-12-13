Μια «σιωπηλή πανδημία» αχινών πλήττει τις θάλασσες παγκοσμίως, με σοβαρές επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Science Daily. Οι αχινοί, όπως ο Diadema africanum, παίζουν κρίσιμο ρόλο στην ισορροπία των υποθαλάσσιων περιοχών, περιορίζοντας την ανάπτυξη αλγών και προστατεύοντας κοράλλια και άλλα ευάλωτα είδη, ενώ αποτελούν τροφή για ψάρια και θαλάσσια θηλαστικά.

Ωστόσο, από το 2022 έως το 2023, οι πληθυσμοί των D. africanum στις Κανάριες Νήσους υπέστησαν μαζική θνησιμότητα. Τα ζώα έχαναν σάρκα και ακίδες, κινούνταν ακανόνιστα και σταματούσαν να αναπαράγονται, οδηγώντας τους πληθυσμούς σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Παρόμοια φαινόμενα καταγράφονται στην Καραϊβική, τη Μεσόγειο, την Ερυθρά Θάλασσα και τον δυτικό Ινδικό Ωκεανό.

Οι επιστήμονες αναζητούν την αιτία: προηγούμενες μαζικές θνησιμότητες είχαν συνδεθεί με παράσιτα όπως οι μονοκύτταροι scuticociliates και οι αμοιβάδες Neoparamoeba.

Η τρέχουσα κρίση φαίνεται να απειλεί την ισορροπία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, δημιουργώντας «ερήμους αχινών» και μειώνοντας τη βιοποικιλότητα.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η πανδημία μπορεί να εξαπλωθεί περαιτέρω, ενώ οι συνέπειες για τους υφάλους και τη λειτουργία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων παραμένουν αβέβαιες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για επείγουσα έρευνα και μέτρα προστασίας.

