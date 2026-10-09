Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε μία σύλληψη προχώρησε η αστυνομία για το εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους, όπου έχασε την ζωή του ένας 43χρονος ενώ νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ένας 50χρονος.

Οι δύο άντρες ήταν εργαζόμενοι εξωτερικού συνεργείου και πραγματοποιούσαν εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου την ώρα του δυστυχήματος.

Advertisement

Advertisement

Οι δύο τραυματίες διακομίσθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Κορίνθου αλλά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής τους μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Ο 43χρονος τελικά υπέκυψε στα τραύματά του ενώ ο 50χρονος είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.

Λίγο μετά το συμβάν προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Θεοδώρων ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου, ωστόσο μετά τον θάνατο του 44χρονου εργαζόμενου, συνελήφθη με εντολή εισαγγελέα . Σε βάρος του εργολάβου σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Συνελήφθη, σήμερα (9.10.2026) το απόγευμα, στους Αγίους Θεοδώρους, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Θεοδώρων, 59χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης».

«Ειδικότερα, σήμερα (9.10.2026) το πρωί, σε περιοχή των Αγίων Θεοδώρων, εντός εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, -2- αλλοδαποί, ηλικίας 43 και 50 ετών, αντίστοιχα, στα πλαίσια συντήρησης εγκαταστάσεων, εκτελούσαν εργασίες κατά τη διάρκεια των οποίων προκλήθηκε εκτόνωση και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους».

«Οι ανωτέρω τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου και εν συνεχεία σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου λίγο αργότερα ο 43χρονος κατέληξε.Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθη ο ανωτέρω 59χρονος, ως υπεύθυνος επίβλεψης του έργου, ενώ για το συμβάν ενημερώθηκε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), καθώς επίσης παραγγέλθηκε και η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής του θανόντα. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Θεοδώρων σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ