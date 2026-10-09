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Συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής ένας από τους δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου, που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου στην Ελευσίνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ένας 22χρονος που είχε ταυτοποιηθεί και αναζητούνταν από τις αρχές για την επίθεση, παραδόθηκε συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του στην Ασφάλεια Δυτικής Αττικής. Σε βάρος του 22χρονου, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για όπλα και ναρκωτικά, σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και περί όπλων.

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Σε έρευνα που έγινε σπίτι του οι αστυνομικοί εντόπισαν, μεταξύ άλλων, δύο στιλέτα, σιδερογροθιά, αντιασφυξιογόνα μάσκα και φωτοβολίδα.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός 18χρονου που επίσης συμμετείχε στην επίθεση κατά του 32χρονου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ