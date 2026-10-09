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Αγνοείται 65χρονος Γερμανός στα Χανιά, με τελευταία θέασή του από κάποιον στη Γεωργιούπολη.

Ειδικότερα, ο 65χρονος Τόμας Μπέχερτ αγνοείται από τις 27 Σεπτεμβρίου. Όπως αναφέρει η οικογένειά του, σκόπευε να μετακινηθεί ανατολικά της Κρήτης.

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Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στο Facebook, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Είναι καρδιοπαθής και διαβητικός και χρειάζεται επειγόντως τα φάρμακά του (μεταξύ άλλων ινσουλίνη).

«Περιγραφή: γυαλιά, γκρίζα γενειάδα, αραιά μαλλιά, ουλές στο στήθος και στον αυχένα. Αν τον έχετε δει ή έμεινε στο κατάλυμά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Αστυνομία (112) ή με την οικογένειά του: +49 151 18675283 (γερμανικά/αγγλικά)» αναφέρεται στην ανακοίνωση της σελίδας KRETA : Auswanderer und Langzeiturlauber (Auch gern vom Festland) .