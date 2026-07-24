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Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης αποκάλυψε τον λόγο που οδήγησε στην ακύρωση της πρόσφατης συναυλίας του, γνωστοποιώντας ότι υποβλήθηκε σε επέμβαση χολοκυστεκτομής.

Ο γνωστός τραγουδιστής ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί σε κατάστημα στην παραλία των Αγίων Θεοδώρων, ωστόσο την Παρασκευή 24 Ιουλίου ανακοινώθηκε μέσω των social media ότι η προγραμματισμένη συναυλία δεν θα πραγματοποιηθεί, επικαλούμενη λόγους υγείας, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

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Λίγες ώρες αργότερα, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία του, ενημερώνοντας τους διαδικτυακούς του φίλους πως η κατάσταση της υγείας του είναι καλή. Παράλληλα, εξήγησε ότι μετά τη χειρουργική επέμβαση θα χρειαστεί λίγο χρόνο για την πλήρη ανάρρωσή του.

«Σας ευχαριστώ από καρδιάς για το ενδιαφέρον, την κατανόηση και τη διακριτικότητά σας. Υποβλήθηκα σε επέμβαση χολοκυστεκτομής. Είμαι καλά, αλλά ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών μου, χρειάζεται να αφιερώσω λίγο περισσότερο χρόνο για την ομαλή αποκατάστασή μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους γιατρούς, καθώς και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, για την εξαιρετική φροντίδα και την ανθρώπινη προσέγγισή τους. Για την ώρα, χρειάζεται να γίνουν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμά μου. Να είστε όλοι καλά και τα λέμε σύντομα από κοντά», έγραψε στην ανάρτησή του.

Η ανακοίνωση που είχε εκδοθεί για την ακύρωση της εμφάνισής του στους Αγίους Θεοδώρους ανέφερε: «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι το live με τον Χατζηγιάννη ακυρώνεται, λόγω προβλήματος υγείας του καλλιτέχνη. Όσοι έχουν προμηθευτεί τα εισιτήριά τους, μπορούν να λάβουν επιστροφή χρημάτων από το κατάστημα που τα προμηθεύτηκαν. Ευχαριστούμε για την κατανόηση».