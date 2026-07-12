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Οι τελευταίες ημέρες είναι καθοριστικές για χιλιάδες υποψηφίους των Πανελλαδικών, καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου και του Παράλληλου Μηχανογραφικού κλείνει οριστικά την Πέμπτη 16 Ιουλίου, στις 24:00. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα υπάρχει δυνατότητα νέας υποβολής ή τροποποίησης.

Το διάστημα που απομένει θεωρείται ίσως το σημαντικότερο για τους υποψηφίους, καθώς καλούνται να αποφασίσουν όχι με βάση τις περσινές βάσεις, αλλά με κριτήριο τις πραγματικές επιθυμίες, τις επαγγελματικές προοπτικές και τις δυνατότητές τους.

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Οι εκπαιδευτικοί συμβουλεύουν τους μαθητές να μην εγκλωβίζονται σε προβλέψεις για τις βάσεις εισαγωγής. Το σύστημα θα τοποθετήσει κάθε υποψήφιο στην πρώτη σχολή της σειράς προτίμησής του στην οποία συγκεντρώνει τα απαιτούμενα μόρια. Για τον λόγο αυτό, η σωστή ιεράρχηση των επιλογών είναι πολύ πιο σημαντική από τις εκτιμήσεις που κυκλοφορούν κάθε χρόνο.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην οριστικοποίηση του μηχανογραφικού. Οι υποψήφιοι καλό είναι να αποθηκεύσουν και να εκτυπώσουν το οριστικοποιημένο δελτίο, το οποίο διαθέτει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου και αποτελεί την απόδειξη της επιτυχούς υποβολής.

Όσοι έχουν χάσει ή δεν έχουν αποκτήσει ακόμη τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας μπορούν να απευθυνθούν στο Λύκειό τους. Παράλληλα, όσοι είχαν δηλώσει προσωπικό e-mail μπορούν να δημιουργήσουν νέο κωδικό μέσω της επιλογής «Ξέχασα τον Κωδικό Ασφαλείας», χωρίς να χρειαστεί να μεταβούν στο σχολείο. Τα Λύκεια παραμένουν διαθέσιμα για την υποστήριξη των υποψηφίων, ενώ την Πέμπτη 16 Ιουλίου θα λειτουργήσουν ειδικά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Μετά την εκπνοή της προθεσμίας, οι υποψήφιοι θα έχουν μόνο μία περιορισμένη δυνατότητα: την Παρασκευή 17 Ιουλίου θα μπορούν αποκλειστικά να αφαιρέσουν σχολές από το ήδη οριστικοποιημένο μηχανογραφικό τους, χωρίς όμως να προσθέσουν νέες επιλογές ή να αλλάξουν τη σειρά προτίμησης.

Το επόμενο μεγάλο ορόσημο θα είναι η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, η οποία θα καθορίσει την εισαγωγή χιλιάδων νέων στα πανεπιστήμια και στις Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ). Μέχρι τότε, οι ειδικοί επιμένουν σε μία μόνο συμβουλή: ψυχραιμία, προσεκτικός έλεγχος κάθε επιλογής και αποφυγή αποφάσεων της τελευταίας στιγμής.