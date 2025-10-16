Μηχανικός της Πολεμικής Αεροπορίας σκοτώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε τροχαίο στην Αθήνα, όπου υπηρετούσε και ζούσε με τη σύζυγό του.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Lamiareport, πρόκειται για τον Αντώνη Τάτση, με καταγωγή από τη Λαμία. Το τροχαίο συνέβη κοντά στην περιοχή του 251 ΓΝΑ, όπου κινούνταν με το μηχανάκι του και στο συγκεκριμένο νοσοκομείο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο για να του παρασχεθεί βοήθεια, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του LamiaReport η κηδεία θα γίνει στη Λαμία.