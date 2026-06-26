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Ο ίδιος τόνισε ότι η νεαρή ηλικία του αποτέλεσε πλεονέκτημα για την ανάρρωσή του, καθώς διέθετε τις απαραίτητες αντοχές για να ξεπεράσει τη δοκιμασία.

Σχετικά με την επαγγελματική του πορεία, ο καλλιτέχνης διευκρίνισε ότι ασχολείται πλέον με την κομμωτική, συνεχίζοντας ωστόσο τη μουσική του δραστηριότητα.

Αναφερόμενος στην προσωπική του ζωή, δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να αναζητήσει τους βιολογικούς του γονείς, ενώ εξέφρασε την επιθυμία του να προχωρήσει μελλοντικά σε υιοθεσία.

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Ιδιαίτερα απαιτητική και ψυχολογικά φορτισμένη χαρακτήρισε ο Mike την περίοδο που κλήθηκε να αντιμετωπίσει τον καρκίνο σε νεαρή ηλικία, εξηγώντας πως το πιο δύσκολο ήταν η ξαφνική αίσθηση αδυναμίας που βίωσε.

Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» την Παρασκευή 26 Ιουνίου, ο τραγουδιστής ανέφερε πως, παρά τις δυσκολίες, η ηλικία του λειτούργησε θετικά, καθώς είχε τη σωματική δύναμη να ανταπεξέλθει στη δοκιμασία. Στην ίδια συνέντευξη μίλησε ακόμη για την πορεία του στη μουσική, την επαγγελματική του ενασχόληση με την κομμωτική, αλλά και για το γεγονός ότι είναι υιοθετημένος.

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Αναφερόμενος στη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο στα γεννητικά όργανα -κάτι που είχε αποκαλύψει δημόσια το 2020- ο Mike εξήγησε ότι η περιπέτεια επηρέασε σημαντικά την ψυχολογία του, ωστόσο αντιμετωπίστηκε έγκαιρα.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Είναι δύσκολο να πολεμάς σε μικρή ηλικία με τον καρκίνο, αλλά το θετικό είναι ότι είσαι νέος και έχεις τις αντοχές να αντεπεξέλθεις στις δυσκολίες. Το εντοπίσαμε γρήγορα, το αντιμετωπίσαμε και όλα πήγαν καλά. Φυσικά περνούν αρνητικές σκέψεις από το μυαλό σου και βλέπεις τον εαυτό σου κουρασμένο. Δεν είναι εύκολο. Χάνεις και τα μαλλιά σου, κάτι που επηρεάζει και την ψυχολογία σου. Την περίοδο των χημειοθεραπειών δεν έχεις δυνάμεις. Για να διανύσω ακόμη και δέκα μέτρα, κουραζόμουν. Είναι μια πολύ παράξενη εμπειρία. Εκεί που νιώθεις δυνατός και ικανός να κάνεις τα πάντα, ξαφνικά αισθάνεσαι ανήμπορος».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναφέρθηκε και στην παρουσία του στη μουσική τα τελευταία χρόνια, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει απομακρυνθεί από τον χώρο: «Δεν έχω αφήσει τη μουσική. Επαγγελματικά ασχολούμαι με την κομμωτική, αλλά συνεχίζω παράλληλα να κυκλοφορώ μουσική. Απλώς δεν είμαι τόσο ενεργός όσο ήμουν παλαιότερα».

Κλείνοντας, ο Mike μίλησε και για την υιοθεσία του, δηλώνοντας ότι δεν αισθάνεται την ανάγκη να αναζητήσει τους βιολογικούς του γονείς: «Δεν ξέρω αν θα έμπαινα ποτέ στη διαδικασία να ψάξω να βρω ποιοι είναι οι γονείς μου. Δεν με ενδιαφέρει. Από πολύ μικρή ηλικία γνώριζα ότι είμαι υιοθετημένος».

Παράλληλα αποκάλυψε πως ο ίδιος θα ήθελε στο μέλλον να προχωρήσει σε υιοθεσία, σημειώνοντας ωστόσο ότι η διαδικασία στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα δύσκολη.