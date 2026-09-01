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Νέα «βέλη» εξαπολύει κατά των χειρισμών της κυβέρνησης και της διοίκησης των σιδηροδρόμων η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, με αφορμή τις εξαγγελίες για την κάλυψη των υποδομών ασφαλείας στο δίκτυο.

Με αφορμή τους ισχυρισμούς της διοίκησης του νέου ΟΣΕ περί 100% εγκατάστασης του Συστήματος Αυτόματης Πέδησης (ETCS) στη γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη, η Μιλένα Αποστολάκη επανέρχεται ένα μήνα μετά την εμφάνιση και τις απαντήσεις που έδωσε ο νέος διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, Χρήστος Παληός, ο οποίος είχε κάνει λόγο τον Ιούλιο για σύστημα που θα είναι «100% εγκατεστημένο στα τέλη Αυγούστου».

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Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι το σύστημα παραμένει μη λειτουργικό στην πράξη:

«Η κοροϊδία συνεχίζεται. Το ETCS, το Σύστημα Αυτόματης Πέδησης, δεν λειτουργεί. Τι αξία έχει το 100% για το ETCS όταν δεν λειτουργεί… κι ας μας κοροϊδεύουν με το ότι είναι εγκατεστημένο; Πρόκειται για κοροϊδία, για θράσος. Και 3,5 χρόνια μετά τα Τέμπη, πρόκειται για ασέβεια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η παρέμβαση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τα κρίσιμα ερωτήματα για την πραγματική κατάσταση της ασφάλειας στον ελληνικό σιδηρόδρομο, με την αξιωματική αντιπολίτευση να ζητά άμεσες απαντήσεις για το πότε το σύστημα(ETCS) που διασφαλίζει αυτόματη πέδηση σε περίπτωση κινδύνου, θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία.