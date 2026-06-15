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Η Μίνα Αρναούτη μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και εξέφρασε εκ νέου την έντονη δυσαρέσκειά της για το ύψος της αποζημίωσης που της επιδικάστηκε σχετικά με το τροχαίο δυστύχημα στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Παντελής Παντελίδης. Όπως ανέφερε, το ποσό μειώθηκε επειδή το δικαστήριο έκρινε ότι δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, ενώ, σύμφωνα με την ίδια, χωρίς αυτή τη μείωση η αποζημίωση θα ανερχόταν στις 68.000 ευρώ.

Η ίδια χαρακτήρισε την απόφαση άδικη και υποστήριξε ότι αν ο Παντελής Παντελίδης βρισκόταν σήμερα στη ζωή, θα είχε βρει τρόπο να επιλύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.

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Αρχικά αναφέρθηκε σε πρόσφατη ανάρτησή της σχετικά με την επιβολή προστίμου σε 55χρονο για εγκατάλειψη ζώων στη Θεσσαλονίκη, εξηγώντας το σκεπτικό πίσω από τη δημοσίευσή της.

«Η ανάρτησή μου για τα γατάκια και τον άνθρωπο που κλήθηκε να πληρώσει πρόστιμο 270.000 ευρώ προήλθε από την αγανάκτησή μου για το πόσο άδικο θεωρώ ότι λειτουργεί το κράτος. Όταν πρόκειται να εισπράξει χρήματα, τα πρόστιμα είναι πολύ υψηλά, ενώ όταν καλείται να αποζημιώσει κάποιον, τα ποσά είναι μικρά και συνήθως ο άνθρωπος περνά μια μεγάλη ταλαιπωρία μέχρι να τα λάβει. Σε καμία περίπτωση δεν είμαι αντίθετη στην προστασία των ζώων. Απλώς αναρωτιέμαι: αν για τα γατάκια προβλέπονται 270 χιλιάδες ευρώ, τότε πόση αποζημίωση θα έπρεπε να λάβει ένας άνθρωπος που έχασε το πόδι του σε εργατικό ατύχημα;», ανέφερε.

Στη συνέχεια μίλησε για την κριτική που δέχεται όλα αυτά τα χρόνια, λέγοντας πως ένα από τα δυσκολότερα πράγματα που έχει βιώσει είναι ότι οι άνθρωποι την αντιμετωπίζουν με βάση την εικόνα της και όχι ως προσωπικότητα.

«Θεωρώ γελοίο να συμβαίνει αυτό. Δεν μπορώ να ακούω ανθρώπους που δεν γνώριζαν καν τον Παντελή να μου λένε ότι δεν νοιάζομαι γι’ αυτόν. Και τότε ποιος νοιάζεται; Εκείνοι που δεν τον γνώρισαν ποτέ;», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως εξομολογήθηκε, εξακολουθεί μέχρι σήμερα να δέχεται καθημερινή κριτική εξαιτίας αυτής της υπόθεσης. Κάθε φορά που επανέρχεται το θέμα στη δημοσιότητα, δέχεται πλήθος σχολίων και επικρίσεων.

«Αναγνωρίζω ότι ο Παντελής ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εγώ πρέπει να σταματήσω να ζω τη ζωή που με τόσο κόπο κατάφερα να ξαναχτίσω, επειδή πριν από δέκα χρόνια ενεπλάκην σε ένα τροχαίο», σημείωσε.

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Παράλληλα ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στον Άρειο Πάγο, καθώς θεωρεί ότι η ζημία που έχει υποστεί δεν αντικατοπτρίζεται στο ποσό που της επιδικάστηκε.

«Πιστεύω ότι τα 39.000 ευρώ υποτιμούν τη βλάβη που έχω υποστεί. Θεωρώ πως το πλαίσιο αυτό πρέπει να επανεξεταστεί, γιατί είναι άδικο να έχει περάσει κάποιος όλα αυτά και τελικά να καταλήγει και οικονομικά επιβαρυμένος. Δεν επιδίωξα ποτέ να καταστρέψω οικονομικά κανέναν. Αν ο Παντελής ήταν σήμερα εδώ, είμαι βέβαιη ότι δεν θα αντιμετώπιζα αυτά τα προβλήματα, θα είχε φροντίσει ο ίδιος να τα λύσει», δήλωσε.

Η Μίνα Αρναούτη είχε αναφερθεί ξανά στο ίδιο θέμα τον Δεκέμβριο του 2025, μιλώντας στην εκπομπή Live News, όπου είχε εμφανιστεί απογοητευμένη από το ύψος της αποζημίωσης και είχε προαναγγείλει ότι θα εξαντλήσει κάθε νομικό μέσο, φτάνοντας μέχρι τον Άρειο Πάγο, προκειμένου να ανατραπούν τα δεδομένα της δικαστικής απόφασης.

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Μετά την απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεώθηκε να καταβάλει στη Μίνα Αρναούτη αποζημίωση ύψους 39.066 ευρώ, έναντι των 67.000 ευρώ που είχαν επιδικαστεί πρωτόδικα, ενώ στη Φρόσω Κυριάκου επιδικάστηκε ποσό 9.000 ευρώ.

Παράλληλα, το δικαστήριο αναγνώρισε συνυπαιτιότητα και στις δύο γυναίκες, κρίνοντας ότι επέλεξαν να επιβιβαστούν στο όχημα του Παντελή Παντελίδη γνωρίζοντας ότι εκείνος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ωστόσο, απορρίφθηκε ο ισχυρισμός της οικογένειας Παντελίδη ότι ο τραγουδιστής βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού και πως οδηγός στη μοιραία διαδρομή ήταν η Φρόσω Κυριάκου.

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