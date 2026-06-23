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Η Μίνα Αρναούτη παρευρέθηκε στο δικαστήριο για την εκδίκαση της υπόθεσης ψευδορκίας που σχετίζεται με το θανατηφόρο τροχαίο του Παντελή Παντελίδη. Κατά την παρουσία της ανέφερε ότι, όλα αυτά τα χρόνια, δεχόταν απειλητικά μηνύματα, γεγονός που την έκανε να φοβάται ακόμη και να κυκλοφορεί ελεύθερα.

Μαζί με τη Φρόσω Κυριάκου είχε καταθέσει μήνυση κατά του άνδρα που υποστήριξε πως ο τραγουδιστής δεν ήταν εκείνος που οδηγούσε το μοιραίο βράδυ του δυστυχήματος. Την Τρίτη 23 Ιουνίου βρέθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων, αναμένοντας την απόφαση του δικαστηρίου και ελπίζοντας στην αποκατάσταση της αλήθειας και τη δικαίωσή της.

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«Περίμενα πώς και πώς αυτή τη μέρα. Θέλω αυτοί οι άνθρωποι να λογοδοτήσουν απέναντι στη δικαιοσύνη, διότι είπαν φρικτά ψέματα. Ανασκεύασαν καταθέσεις, εμφανίστηκε μάρτυρας μετά από πέντε χρόνια, να μας πει αυτά που δεν είχαν γίνει ποτέ και πιστεύω ότι τα ψέματα πρέπει να τιμωρούνται και πιστεύω ότι σήμερα να δικαιωθώ», δήλωσε στην εκπομπή «Πρωινό».

Έπειτα, η Μίνα Αρναούτη αναφέρθηκε στις δυσκολίες που είχε επειδή κατηγορήθηκε πως είπε ψέματα: «Ο Παντελής ήταν πολύ αγαπητός. Όλο αυτό είχε πολύ άσχημο αντίκτυπο, διότι ο κόσμος ήταν πωρωμένος με τον Παντελή, τον αγαπούσαν. Όταν ακούνε ότι κάποιες λένε ψέματα, αρχίσαμε και δεχόμασταν απειλές, με βρίζανε, μου στέλναν μηνύματα υβριστικά, απειλές “θα σε σκοτώσω”, “θα σε βιάσω”, χίλια δυο πράγματα, τα οποία εμένα με έκαναν να φοβάμαι να κυκλοφορήσω, να βγω απ’ το σπίτι μου, να κοιτάω κάθε μέρα τι γίνεται γύρω γύρω μου. Το να βγαίνεις να λες ψέματα για έναν άνθρωπο, χωρίς να σκέφτεσαι τι επιπτώσεις έχει αυτό στη ζωή του μετά, είναι θλιβερό. Και να βγαίνουν μετά όλοι να λένε “είπατε ψέματα”», εξομολογήθηκε η ίδια.