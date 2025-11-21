Η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά μίλησε για το περιστατικό με την κλήση που έλαβε ο τενίστας, καθώς ΙΧ που είναι στο όνομά του καταγράφηκε να τρέχει με πάνω από 200 χλμ./ώρα στην Αττική Οδό.

‘Οπως είπε η κυρία Γιουλία Σαλνίκοβα, ο γιος της αυτή την περίοδο βρίσκεται στην Αφρική για διακοπές και δεν έχει πάρει… είδηση τι γίνεται εδώ με τον σάλο που ξέσπασε για το γεγονός ότι το αυτοκίνητό του καταγράφηκε να τρέχει με 210 χλμ./ώρα στην Αττική Οδό. Ωστόσο, όταν της είπαν ότι το συμβάν έλαβε χώρα πριν από περίπου 2 μήνες, είπε στη Super Κατερίνα ότι «μάλλον οδηγούσε άλλος τότε».

Advertisement

Advertisement

«Τώρα ο Στέφανος είναι Αφρική, κάνει διακοπές. Ήταν τότε στην Ελλάδα; Μάλλον θα οδηγούσε άλλος. Ο Στέφανος είναι μακριά τώρα. Προετοιμασία θα κάνει Δεκέμβριο στο Τατόι και μετά θα πάει προς Αυστραλία (σ.σ.: Australian Open) σιγά σιγά. Στο αυτοκίνητο έχει προτίμηση στην Aston Martin από μικρή ηλικία. Του αρέσουν και τα ηλεκτρικά τα Tesla και μας έκανε δώρο από ένα σε εμένα και στον σύζυγό μου».