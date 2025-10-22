Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία των Τρικάλων από το έγκλημα που διέπραξε χθες το μεσημέρι 18χρονος εις βάρος της ίδιας της μητέρας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr ο ίδιος αφού κάλεσε την αστυνομία και ανήγγειλε την πράξη του, παρέμεινε ψύχραιμος και περιέγραψε ακριβώς πως έδωσε τέλος στη ζωή ης 54χρονης μητέρας του, στραγγαλίζοντάς τη από πίσω με μια πετσέτα.

Παιδί χωρισμένων γονιών ο 18χρονος και η σχέση του με την μητέρα του-η οποία εργάζονταν σε δημόσια υπηρεσία των Τρικάλων-περιγράφεται ως “δύσκολη”.

Η 54χρονη είχε χωρίσει απο τον σύζυγό και πατέρα των παιδιών της τα οποία έμεναν με εκείνον και επισκεπτόταν τη μητέρα τους- ο μητροκτόντος και η αδεφή του- του κάποια Σαββατοκύριακα.

Οι τσακωμοί της 54χρονης με τον γιο της ήταν συνεχείς αλλά ουδείς μπορούσε να φανταστεί πως χωρίς να έχει συμβεί χτες το παραμικρό μεταξύ τους κι ενώ έβλεπαν μαζί τηλεόραση, θα σηκωνόταν, θα πήγαινε στο μπάνιο, θα έπαιρνε μια πετσέτα και επιστρέφοντας στο καθιστικό θα τύλιγε την πετσέρα γύρω απο τον λαιμό της και την έπνιγε.

Στην συνέχεια απόλυτα ήρεμος και ψύχραιμος τηλεφώνησε στην αστυνομία, ομολογώντας την πράξη του και περίμενε τους αστυνομικούς στο σπίτι της δολοφονημένης μητέρας του για να τον συλλάβουν.

Ενώπιον των αστυνομικών ο 18χρονος είπε πως πάντα ήθελε να σκοτώσει τη μητέρα του επειδή δεν τον πρόσεχε, τον μάλωνε και είχε ερωτικές σχέσεις.

Συγκεκριμένα, φέρεται να κατέθεσε ότι ένιωθε πως η μητέρα του τον παραμελούσε, τον ενοχλούσε που άλλαζε ερωτικούς συντρόφους και την θεωρούσε υπεύθυνη που χώρισε με τον πατέρα του. «Ήθελα πάντα να σκοτώσω τη μάνα μου, γιατί δεν με πρόσεχε, με μάλωνε και είχε πάρα πολλές σχέσεις. Εκείνη φταίει που διαλύθηκε η οικογένειά μας», φέρεται να ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Τα υπόλοιπα, όπως είπε ο ίδιος μετά τη σύλληψή του, θα τα εξηγήσει όταν βρεθεί ενώπιον των δικαστών Αρχών και συγκεκριμένα στον εισαγγελέα και στον ανακριτή όπου θα οδηγηθεί σήμερα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Επίσης, ο 18χρονος δε είπε στους αστυνομικούς ότι δέχονταν μπούλινγκ από συνομηλίκους του για την οικογενειακή τους κατάσταση και κυρίως για τη στάση της μητέρας του.

(με πληροφορίες από Trikalavoice)

