Σοκ έχει προκαλέσει η αποτρόπαια δολοφονία μίας 54χρονης γυναίκας από τον ίδιο της τον γιο στα Τρίκαλα. Ο 18χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τη μητέρα του μέσα στο σπίτι τους, χρησιμοποιώντας μια πετσέτα, ενώ παρακολουθούσαν μαζί τηλεόραση.

Κατά την προσαγωγή του στους αστυνομικούς, ο 18χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε πως προχώρησε στη δολοφονία επειδή – όπως είπε – η μητέρα του «τον εξέθετε με τη συμπεριφορά της στη γειτονιά» και δεν «ενέκρινε» τον τρόπο ζωής της μετά το διαζύγιό της.

Αύριο, ο 18χρονος αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να εξηγήσει τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την πράξη.

Παράλληλα, στην ιατροδικαστική υπηρεσία Λάρισας θα διενεργηθεί η νεκροψία – νεκροτομή για να διερευνηθεί κάτω από ποιες συνθήκες έγινε το έγκλημα.

«Θα τα πω όλα στον εισαγγελέα»

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης στη σύντομη αρχική του κατάθεση έκανε λόγο για εντάσεις και συχνούς καβγάδες με τη μητέρα του, όμως αρνήθηκε να δώσει περισσότερες εξηγήσεις στους αστυνομικούς.

Στις πρώτες του συνομιλίες με τους αστυνομικούς, ο 18χρονος φέρεται να είπε «το είχα σκεφθεί από παλιά να τη σκοτώσω», και «δεν μου άρεσε η ζωή της».

«Θα περιγράψω τα όσα έγιναν από την παιδική μου ηλικία μέχρι τη στιγμή του φόνου στον αρμόδιο εισαγγελέα», φέρεται να είπε, ενώ αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή.

Ο νεαρός φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Με έλεγαν μπάσταρδο, μου έκαναν bullying, δεν έχω φίλους με έχουν όλοι στο περιθώριο».

Ακόμα, ο καθ’ ομολογίαν δράστης φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Χωρίς να συμβεί απολύτως τίποτα μεταξύ μας, σηκώθηκα, το αποφάσισα, πήρα την πετσέτα της την έβαλα γύρω από τον λαιμό, την έσφιξα και τη σκότωσα. Ήθελα πάντα να σκοτώσω τη μάνα μου, γιατί δεν με πρόσεχε, με μάλωνε και είχε πάρα πολλές σχέσεις».

Στο πλευρό του βρίσκεται ο πατέρας του, ο οποίος κατέθεσε μετά το έγκλημα στις Αρχές και, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε πως δεν είχε αντιληφθεί πως ο 18χρονος είχε σκοπό να σκοτώσει τη μητέρα του.

Καταθέσεις έδωσαν και οι αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο από την πρώτη στιγμή, περιγράφοντας τι αντίκρισαν μπαίνοντας στο σπίτι όπου έγινε το φονικό.

«Ήρεμο παιδί» λένε οι γείτονες στα Τρίκαλα

Φυσικά, η πράξη του 18χρονου έχει αφήσει άφωνη την τοπική κοινωνία στα Τρίκαλα, με γνωστούς και γείτονες να αδυνατούν να εξηγήσουν πώς ένα παιδί «ήρεμο και ευγενικό», όπως το χαρακτηρίζουν, έφτασε σε μια τέτοια αποτρόπαιη ενέργεια. Ο νεαρός φοιτούσε σε νυχτερινό σχολείο και εργαζόταν τα πρωινά σε συνεργείο αυτοκινήτων, καθώς – όπως έλεγε – ήθελε να γίνει μηχανικός.

Την ίδια ώρα, στην Αστυνομική Διεύθυνση στα Τρίκαλα βρίσκονται ο πατέρας και η αδελφή του δράστη, η οποία σπουδάζει στο Βόλο, προσπαθώντας να συνεισφέρουν με πληροφορίες στην προανάκριση.

Στο παρελθόν υπήρξε, σύμφωνα με πληροφορίες, ένταση στις οικογενειακές σχέσεις λόγω του διαζυγίου των γονιών. Ο δράστης και η αδελφή του είχαν επιλέξει να ζουν με τον πατέρα τους μετά τον χωρισμό, γεγονός που φέρεται να είχε δημιουργήσει απομάκρυνση από τη μητέρα τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο 18χρονος είχε επιστρέψει στο σπίτι της μητέρας του μόλις τις τελευταίες ημέρες πριν από το έγκλημα.

«Δεν ακούσαμε τίποτα» λέει η θεία

Μάλιστα, η θεία του 18χρονου ανέφερε: «Δεν ακούσαμε τίποτα. Τα παιδιά έρχονταν και άλλες φορές, τα έφερνε ο πατέρας τους και τα έπαιρνε ο ίδιος. Δεν ξέρω, δεν έχω δει τίποτα από αυτά που λένε».

Ακόμα, η ίδια συμπλήρωσε το εξής: «Ήταν ήσυχα παιδιά. Έπαιζαν εδώ στη γειτονιά και πηγαινοέρχονταν. Παλιότερα είχαν καβγάδες, όπως όλες οι μάνες μάλωναν με τα παιδιά».

