Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα που έρχονται από τον Πηνειό και τον Μόρνο καθώς μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις είναι αισθητή η αύξηση των αποθεμάτων νερού.

Όπως αναφέρουν τα στοιχεία του Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων βελτίωση καταγράφεται στον Μόρνο, όπου η πρόσφατη κακοκαιρία φαίνεται να έδωσε μια ανάσα στο πρόβλημα της λειψυδρίας. Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο, η στάθμη της λίμνης έχει αυξηθεί κατά 25%. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τον Νοέμβριο τα αποθέματα ανέρχονταν σε 362 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, ενώ τον Ιανουάριο οι μετρήσεις δείχνουν 481 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Για να θεωρηθεί όμως ότι η λίμνη «γεμίζει», θα πρέπει να φτάσει τα 654 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Ανάλογη κατάσταση με τον Μόρνο έχει και ο Πηνειός όπου η στάθμη του νερού έχει φτάσει ήδη τα 82 μέτρα, όταν τον περσινό Απρίλιο η αρδευτική περίοδος ξεκίνησε με στάθμη μόλις 83 μέτρων, γεγονός που ενισχύει την αισιοδοξία για τη φετινή χρονιά. Με δεδομένο ότι παραδοσιακά σημειώνονται βροχοπτώσεις και τον Μάρτιο, κάτοικοι και παραγωγοί της ευρύτερης περιοχής εκφράζουν την εκτίμηση ότι η φετινή αρδευτική περίοδος μπορεί να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί ομαλά, εξασφαλίζοντας ποιοτική άρδευση για τις καλλιέργειες.